सोनीपत-फतेहपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी, लाखों रुपए की 1200 पेटियां अवैध शराब जब्त, आरोपी फरार

सोनीपत-फतेहपुर में आबकारी विभाग ने 1200 पेटियां अवैध शराब जब्त की.

Sonipat Excise Department Raids
सोनीपत-फतेहपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 6:21 PM IST

सोनीपत: जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. करनाल और सोनीपत आबकारी विभाग की टीम ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से सोनीपत-खरखोदा रोड के फतेहपुर गांव के पास स्थित शराब के एल-2 गोदाम पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान टीम ने गोदाम से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की है.

1200 शराब की पेटियां बरामद: छापेमारी के दौरान गोदाम से करीब 1200 पेटियां शराब जब्त की गईं. शुरुआती जांच में सामने आया कि गोदाम का परमिट सही नहीं था और शराब अवैध तरीके से स्टॉक की गई थी. बरामद शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. आबकारी विभाग ने मौके से पूरी शराब को कब्जे में ले लिया है और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है.

1200 पेटियों में लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद (ETV Bharat)

अवैध सप्लाई का पता लगाया जा रहा: आबकारी विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि अवैध शराब के पीछे कौन लोग शामिल हैं और यह शराब कहां-कहां सप्लाई की जाने वाली थी. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और दोषियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आगे भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी: सोनीपत जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार निगरानी कर रहा है. इस बारे में अधिकारी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि, "इस तरह की कार्रवाई से अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगेगा और लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी."

