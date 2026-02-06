ETV Bharat / state

सोनीपत-फतेहपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी, लाखों रुपए की 1200 पेटियां अवैध शराब जब्त, आरोपी फरार

सोनीपत-फतेहपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी ( ETV Bharat )