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जाने, आखिर क्यों अचानक वाराणसी एयरपोर्ट पर पायलट ने फ्लाइट उड़ने से कर दिया मना?

वाराणसी एयरपोर्ट पर भारी बवाल!

बोर्डिंग से ठीक पहले बड़ा हंगामा!
बोर्डिंग से ठीक पहले बड़ा हंगामा! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय अफरा तफ़री का माहौल मच गया,जब मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के पायलट ने अचानक से विमान उड़ाने के लिए मना कर दिया. पायलट ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया. जिसके बाद उसने फ्लाइट को उड़ाने से मना कर दिया. इस दौरान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया. यात्रियों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में पूर्व में जानकारी नहीं दी गई, जबकि उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए थी.



क्यों हुआ हंगामा: मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6544 वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचने वाली थी, हालांकि अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इस दौरान पायलट ने फ्लाइट उड़ने से मना कर दिया. पायलट ने कहा कि, उसकी तबीयत खराब है. होल्डिंग एरिया में सभी यात्री अपनी बोर्डिंग का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही यात्रियों को पायलट के तबीयत खराब होने की सूचना मिली उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया.

वाराणसी टू मुंबई फ्लाइट में बवाल! (Video Credit: ETV Bharat)



यात्रियों ने जताई नाराजगी: यात्रियों ने आरोप लगाया कि, इंडिगो की ओर से उन्हें किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और आखिरी समय में इस तरीके की जानकारी आने के कारण सभी लोगों का आगे का शेड्यूल पूरी तरीके से बिगड़ गया है. जिस वजह से उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी नहीं दी जाने पर यात्रियों ने बेहद नाराजगी जताई. एयरपोर्ट पर यात्रियों ने आरोप लगाया कि, यदि कोई भी यात्री बोर्डिंग करने में 15 मिनट लेट हो जाता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे अंदर नहीं आने देती है. ऐसे में हम सभी यात्री सुबह 8:00 बजे से बैठे हुए हैं 10:45 बजे हमारी फ्लाइट जानी थी, लेकिन हमारी फ्लाइट 1:45 का मैसेज आया है. इतनी देर हम लोग यहां इंतजार कि ना रिफ्रेशमेंट मिला नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से किसी तरीके की कोई जानकारी हमें पहले दी गई.

पायलट ने फ्लाइट उड़ने से कर दिया मना?
पायलट ने फ्लाइट उड़ने से कर दिया मना? (Photo Credit: ETV Bharat)



एयरपोर्ट ने की वैकल्पिक व्यवस्था: यात्रियों के हंगामा को देखते हुए इंडिगो के अधिकारियों ने समझा बूझकर स्थिति को नियंत्रित करने की कवायद शुरू की और उसके बाद क्रू मेंबर की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने के साथ वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की. जिसके बाद दूसरे विमान से यात्री मुंबई के लिए रवाना हुए.इस बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत मिश्रा ने बताया कि, पायलट को विमान उड़ाना था उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से वह विमान नहीं उड़ा सकता था, यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.



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