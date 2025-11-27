ETV Bharat / state

बंगाल से बिहार जा रहा था आलू से लदा ट्रक, प्रशासन ने रोका तो मिली 75 लाख की शराब

गिरिडीह: शराब तस्करों के खिलाफ गिरिडीह उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्पाद विभाग ने बंगाल से बिहार जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है. ट्रक के ऊपर आलू की बोरियां लदी थीं, जबकि अंदर शराब की पेटियां. ट्रक में शराब की कुल 8 सौ पेटियां मिली हैं, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख आंकी गई है. इस दौरान एक कार भी जब्त की गई है, जो ट्रक को स्कॉट कर रही थी.

मेड इन चंडीगढ़ की शराब जब्त

जिन शराब की पेटियों को बरामद किया गया है, उसमें मेड इन चंडीगढ़ लिखा हुआ है. अब उत्पाद विभाग इस बात की पड़ताल कर रहीा है कि शराब नकली है या असली. उत्पाद विभाग के अवर निरक्षक रवि रंजन ने बताया कि तस्कर कृषि उपज के इस्तेमाल को ढाल बनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं, ताकि जांच से बचा जा सके. तस्करों की योजना शराब को बिहार भेजने की थी लेकिन समय पर सूचना मिल गई और शराब को जब्त किया गया.

पंजाब-हरियाणा के हैं आरोपी