बंगाल से बिहार जा रहा था आलू से लदा ट्रक, प्रशासन ने रोका तो मिली 75 लाख की शराब

गिरिडीह उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से 75 लाख की शराब बरामद किया है. यह ट्रक बंगाल से बिहार जा रहा था.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: शराब तस्करों के खिलाफ गिरिडीह उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्पाद विभाग ने बंगाल से बिहार जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है. ट्रक के ऊपर आलू की बोरियां लदी थीं, जबकि अंदर शराब की पेटियां. ट्रक में शराब की कुल 8 सौ पेटियां मिली हैं, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख आंकी गई है. इस दौरान एक कार भी जब्त की गई है, जो ट्रक को स्कॉट कर रही थी.

मेड इन चंडीगढ़ की शराब जब्त

जिन शराब की पेटियों को बरामद किया गया है, उसमें मेड इन चंडीगढ़ लिखा हुआ है. अब उत्पाद विभाग इस बात की पड़ताल कर रहीा है कि शराब नकली है या असली. उत्पाद विभाग के अवर निरक्षक रवि रंजन ने बताया कि तस्कर कृषि उपज के इस्तेमाल को ढाल बनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं, ताकि जांच से बचा जा सके. तस्करों की योजना शराब को बिहार भेजने की थी लेकिन समय पर सूचना मिल गई और शराब को जब्त किया गया.

जानकारी देते उत्पाद अवर निरीक्षक (ETV BHARAT)

पंजाब-हरियाणा के हैं आरोपी

रवि रंजन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर से हरिंदर सिंह, बिंदर सिंह, हरपीत सिंह और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपी पंजाब और हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं. प्राथमिक पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिसके आधार पर उत्पाद विभाग तस्कर नेटवर्क को खंगाल रहा है.

अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि यह कार्रवाई तस्करों और माफिया के खिलाफ बड़ी उपलब्धि है. अवैध शराब कारोबार से राज्य को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था. विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निगरानी और कड़ी की जाएगी.

