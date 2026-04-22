हजारीबाग मुठभेड़ का बदला लेने की योजना तैयार कर रखी थी नक्सलियों ने, 64 बंडल कोडक्स वायर बरामद

हजारीबाग मुठभेड़ का बदला लेने की योजना तैयार कर रखी थी नक्सलियों ने, 64 बंडल कोडक्स वायर बरामद
नक्सली संगठन द्वारा छिपाकर रखे गए कोडेक्स वायर को पुलिस और सीआरपीएफ ने बरामद किया है.
Published : April 22, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 6:59 PM IST
गिरिडीहः नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए कोडेक्स वायर को सीआरपीएफ 154 बटालियन और गिरिडीह पुलिस ने बरामद किया है. पारसनाथ की तराई वाले इलाके ( खुखरा थाना क्षेत्र ) से बरामद किया गया है. बरामद कोडेक्स वायर की संख्या 64 है.
बताया जाता है कि गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त तिवारी को यह जानकारी मिली थी कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा पारसनाथ के तराई वाले इलाके कानीडीह चतरो जोकाई नाला के पास में कोडेक्स वायर छिपाकर रखा गया है. इस जानकारी पर सीआरपीएफ एवं गिरिडीह पुलिस की टीम बनी.
गिरिडीह एएसपी अभियान सुरजीत के साथ डिप्टी कमांडेन्ट ( सीआरपीएफ 154 बटालियन) अमित कुमार झा एवं खुखरा थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ क्विक एक्शन टीम एवं जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम द्वारा पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र कानीडीह चतरो जोकाई नाला के पास संयुक्त रुप से सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सर्च ऑपरेशन के दौरान जोकाई नाला के पास से 64 बंडल कोडेक्स वायर की बरामदगी की गई.
विध्वंस की थी तैयारी
गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों हजारिबाग जिले में पुलिस की उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें चार उग्रवादी ढेर हुये थे. अपने साथियों की मौत से बौखलाये नक्सलियों द्वारा विध्वंसक घटना को अंजाम देने की तैयारी की थी. इसी योजना के लिए विस्फोटक सामग्री को छिपाकर रखा गया था. परंतु इसकी सूचना गिरिडीह के एसपी एवं सीआरपीएफ के कमांडेट को मिल गई और नक्सलियों की योजना विफल हो गई.
नक्सलियों द्वारा विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी गई थी. इसकी सूचना पर गिरिडीह एसपी एवं सीआरपीएफ कमांडेंट के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने सर्च अभियान चलाया तथा कोडेक्स वायर बरामद किया गया. सुरजीत, एएसपी अभियान
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