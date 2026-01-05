ETV Bharat / state

बिहार में मिला एनाकोंडा जैसा अजगर, मच गई अफरा-तफरी

वैशाली के गंडक नदी किनारे उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एनाकोंडा जैसा विशाल अजगर दिखा. उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई.

vaishali python
गंडक नदी किनारे विशाल अजगर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 5, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: बिहार के वैशाली थाना क्षेत्र के गंडक नदी के रमदौली घाट पर अजगर दिखायी दिया है. अजगर के दिखाई देने की खबर जैसे ही इलाके में फैली बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. लोग इस अजगर को देख अचंभित हो गए.

गंडक नदी किनारे दिखा विशाल अजगर: स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अजगर की लंबाई पन्द्रह से सोलह फीट है. अजगर का वन विभाग की टीम ने बेहद सावधानी पूर्वक रेस्क्यू किया जिससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

वन विभाग ने किया रेस्क्यू: स्थानीय लोगों के अनुसार पहली बार गंडक नदी में इतने बड़े अजगर को देखा गया है. वैसे तो अमूमन गंडक नदी मे वन्य जीव देखने को मिलता है. रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की टीम ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी और लोगों को अजगर के पास जाने से रोक दिया गया था. टीम ने लोगों को इससे दूरी बनाने की सलाह दी.

सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया: रेस्क्यू टीम ने विशेष उपकरण की मदद से अजगर को काबू में किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर का सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया. रेस्क्यू के बाद अजगर को वन विभाग की गाड़ी से सुरक्षित वन क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया.

vaishali python
गंडक नदी किनारे दिखा विशाल अजगर (ETV Bharat)

विषैला नहीं लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक: विभाग अधिकारियों ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है. अजगर विषैला नहीं होता है. मगर उसका आकार बड़ा होने के कारण वह इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

vaishali python
वन विभाग ने किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

अक्सर दिखते हैं घड़ियाल और हिरण: कुछ दिन पहले चकअल्हदाद, सलेमपुर, बसंता आदि गंडक नदी घाट के समीप घड़ियाल, हिरण आदि वन्य जीव देखने को मिले हैं. दरअसल गंडक नदी किनारे स्थित वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र का बड़ा जंगली एरिया होने के कारण जंगली जीव नदी के रास्ते गंडक नदी के आसपास के इलाकों में देखने को मिल जाते हैं.

ये भी पढ़ें

इतने बड़े अजगर को देख गांव में मची अफरातफरी, स्नेक कैचर ने ऐसे पकड़ा

सिवान में विशालकाय अजगर का रेस्क्यू, स्कूल में छिपकर बैठा था शिकारी, वन विभाग के छूटे पसीने

यहां 'शिकारी' खुद शिकार हो गया, बगहा में सड़क किनारे छिपकर बैठा था अजगर, थरथर कांपने लगे लोग - Python In Bagaha

TAGGED:

GANDAK RIVER
RAMDAULI GHAT
GIANT PYTHON
वैशाली अजगर
VAISHALI PYTHON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.