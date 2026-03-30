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'गलत जगह पंगा ले लिया...' वकील को धमकी देता ASI कैमरे में कैद, SP कार्यालय में हंगामा

घटना के बाद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में वकील नारबाजी करते हुए एसपी कार्यालय में घुस गए, जहां काफी देर तक हंगामा होता रहा. विरोध स्वरूप वकीलों ने कोर्ट में कामकाज ठप कर हड़ताल शुरू कर दी है. इतना ही नहीं, वकीलों ने कोर्ट परिसर से पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया और एएसआई को तत्काल निलंबित करने की मांग उठाई है.

दौसा : जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है. यहां एक एएसआई की ओर से वकील के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में एएसआई वकील ऋद्धिचंद को हवालात में बंद करने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. इससे मामला और गरमा गया है. मामले में एसपी दौसा सागर राणा ने बताया कि फिलहाल डिस्ट्रिक जज के पास वकीलों की वार्ता की सूचना मिल रही है. वकीलों की ओर से जो ज्ञापन दिया जाएगा, उसके आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला? : वकील ऋद्धिचंद के अनुसार, रविवार को उनके एक पड़ोसी को कोतवाली पुलिस अपने साथ थाने ले गई थी. इस पर वह जानकारी लेने के लिए थाने पहुंचे. आरोप है कि जब उन्होंने एएसआई से पूछताछ की तो एएसआई भड़क गए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हवालात में बंद करने की धमकी देने लगे. वकील का कहना है कि बात बढ़ने पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई.

इसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में एएसआई को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'आपने गलत जगह पंगा ले लिया है. मुझे ज्यादा कानून मत पढ़ाओ. हवालात में बंद कर दूंगा. ये वर्दी ऐसे ही नहीं मिली.' इस बयान ने वकीलों में और अधिक नाराजगी पैदा कर दी है. स्थिति बिगड़ती देख थाना प्रभारी भगवान सहाय ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अपने कैबिन में बुलाकर समझाइश की. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने एएसआई की गलती मानी और मामले को शांत कराने की कोशिश की.

वकीलों का हड़ताल (ETV Bharat Dausa)

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वकीलों का उग्र विरोध : वकील कुंज बिहारी ने कहा कि उनके साथी वकील के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन से दोषी एएसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि वकील एसपी कार्यालय भी पहुंचे. आरोप है कि यहां डीएसपी ने भी दुर्व्यवहार किया, जिससे वकीलों का गुस्सा और बढ़ गया. कुंज बिहारी ने कहा कि 'एक बार वकीलों ने उंगली उठा ली तो वह नीचे नहीं होगी.' मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वकीलों को वार्ता के लिए बुलाया है. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.