ETV Bharat / state

रामगढ़ नगर परिषद के इन वार्डों में है बुनियादी सुविधाओं का टोटा, पानी के लिए तरसते निवासी

रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड 28 और 32 में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है.

LACK OF BASIC FACILITIES IN RAMGARH
वार्ड 28 में सफाई की स्थिति (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 9, 2026 at 7:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: नगर परिषद कार्यालय से महज एक किलोमीटर दूर वार्ड संख्या 28 और 32 आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं. हैरानी की बात यह है कि नगर परिषद का दफ्तर पास होने के बावजूद इन दोनों वार्डों के कई मोहल्लों में पक्की सड़क, नाली, पेयजल और नियमित साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अब तक मुहैया नहीं हो पाई हैं.

घरों तक जाने के लिए पक्के रास्ते नहीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिलते रहे लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है. स्थानीय महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के मोहाली चांदी वार्ड नंबर 28 की महिलाओं और पुरुषों ने कहा कि उनके घर तक आने का पक्का रास्ता नहीं है. बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती है, पुल बना दिया है लेकिन पुल से हम लोगों के गांव घरों तक सड़क आज तक नहीं बन पाई है और ना ही पूरे गांव में नाली का निर्माण हुआ है.

वार्ड 28 और 32 में खुद की परेशानी बयां करते ग्रामीण (Etv bharat)

पानी की टंकी में पानी नहीं

खुले तौर पर नाली का पानी या तो सड़क पर या फिर खेतों में बहकर पहुंच रहा है जबकि 25 से 30 परिवार इस मोहल्ले में रहते हैं लेकिन आज भी यह मोहल्ला ग्रामीण परिवेश की याद दिलाता है. जानकारी का अभाव और जागरूकता की कमी साफ झलक रही है. इस टोले में जल मीनार बनाई गई थी लेकिन वह काम नहीं कर रही है.

साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं

स्थानीय महिला पूनम देवी बताती हैं 'नगर परिषद का दफ्तर पास है लेकिन हमारी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती. बारिश में सड़क की जगह कीचड़ से गुजरना पड़ता है, डस्टबिन नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है'. वहीं गोकुल ने कहा, 'नाली नहीं होने से गंदा पानी घरों के सामने जमा रहता है. उन्होंने कहा कि यहां पानी की काफी किल्लत है. चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहां कोई आता तक नहीं है.

हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं: ग्रामीण

वार्ड नंबर 28 के असना टोला की महिलाओं ने भी बताया कि पानी की सप्लाई अनियमित है. कई बार मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है. शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है. वहीं प्यासो देवी बताती हैं कि हम लोगों के घरों तक ना ही आज तक पानी की सप्लाई हुई है और ना ही टैंकर से पानी आया है. हम लोग कुंआ और हैंडपंप से काम चलाते हैं. पूरे मोहल्ले में नाली नहीं है और जो लाइट लगी है, उसमें से कई लाइट जलती तक नहीं है.

रोजगार और शिक्षा की कमी

ऐसा ही कुछ कहना सीता देवी का है. उन्होंने कहा कि पानी के लिए बोरिंग एवं मिनी जलमीनार बनाई गई है लेकिन पानी नहीं है. सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं. गुड़िया देवी ने बताया कि जो रोड बने हुए हैं, उस पर नाली का पानी बहता है. हम लोगों को दूसरे के खेतों में बने कुएं से पानी लाना पड़ता है. पानी और सड़क की काफी समस्या है. होल्डिंग टैक्स देते हैं लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

इलाके में बिजली की समस्या

वहीं वार्ड नंबर 32 के अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि आज तक हम लोगों के वार्ड में जल नगर परिषद द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है. साफ सफाई के लिए कोई भी नहीं आता है. हां कचरा उठाने के लिए नगर परिषद के कर्मी जरूर आते हैं. हर बिजली के खंभों पर लाइट तो लगा दी गई है लेकिन आधे से अधिक जलते नहीं हैं. पूरे वार्ड में पानी की काफी समस्या है. कई मोहल्लों में नाली का पानी सड़कों पर बहता है, जबकि नगर परिषद कार्यालय से एक किलोमीटर दूर वार्डों का यह हाल है, तो दूरदराज इलाकों की हालत क्या होगी? हम टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ उपेक्षा मिलती है. यह नगर परिषद की पूरी तरह से विफलता है.

आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 28 और 32 में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. सालों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित मतदाता अब नेताओं से सीधे जवाब मांग रहे हैं. वहीं जनता का कहना है कि इस बार चुनाव सिर्फ वादों और भाषणों का नहीं, बल्कि कामकाज और जवाबदेही का होगा. जिन प्रतिनिधियों और दलों ने पिछले 10 सालों में विकास को नजरअंदाज किया है, उन्हें जनता सबक सिखाने के मूड में है. स्थानीय लोग साफ संकेत दे रहे हैं कि सड़क, नाली, पानी और साफ-सफाई पर ठोस कार्ययोजना पेश करने वाले उम्मीदवार को ही समर्थन मिलेगा.

ये भी पढ़ें- रांची मेयर चुनाव: झामुमो ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को दी चुनाव से हटने की सलाह, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील

झारखंड नगर निकाय चुनाव: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशियों के पास कितनी है संपत्ति? जानने के लिए पढ़ें खबर

जामताड़ा के नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दल भी झोंक रहे हैं ताकत, कर रहे जीत का दावा

TAGGED:

वार्डों में सुविधाओं का अभाव
रामगढ़ नगर परिषद चुनाव
RAMGARH MUNICIPAL COUNCIL
LACK OF BASIC FACILITIES IN RAMGARH
RAMGARH MUNICIPAL COUNCIL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.