ETV Bharat / state

धमतरी के बोड़रा में किसानों की फसल आग से बर्बाद, चना सरसो समेत गेहूं की फसल हुई राख

बोड़रा में किसानों की फसल आग से बर्बाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आग लगने की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया. जिन किसानों के खेतों में आग लगी थी वे सभी अपने कामकाज छोड़कर तुरंत खेतों की ओर दौड़ पड़े और फसल बचाने की कोशिश करने लगे. गांव के 100 से ज्यादा किसानों ने बोरी, पानी और ट्रैक्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, जिससे आग को आगे फैलने से रोका जा सका.

किसानों के अनुसार लगभग 5 एकड़ में लगी चने की फसल पूरी तरह जल गई, वहीं करीब 2 एकड़ सरसों की फसल भी आग की चपेट में आ गई.इसके अलावा मवेशियों के लिए रखा गया 50 से अधिक पैरावट (पराली/पुआल के ढेर) भी जलकर राख हो गया है.

धमतरी : धमतरी के बोड़रा क्षेत्र के खेतों में भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. जानकारी के मुताबिक करीब 40 से 50 एकड़ खेतों में आग फैल गई, जिससे चना, सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है.

ईटीवी भारत के संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की. किसानों ने बताया कि उन्होंने फसलों को बच्चों की तरह पाल-पोश कर तैयार किया था, लेकिन आग ने उनकी महीनों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया.किसानों ने कहा कि बच्चों की तरह पालन पोषण कर फसल तैयार किया था. लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया है. अब किसानों ने मुआवजा देने की मांग की है. किसान गंगा राम साहू ने ईटीवी भारत को बताया कि आग 40 से 50 एकड़ खेतों में लगी है. 40-50 पैरावट भी जल गई.

ईटीवी भारत ने मौके का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करीब 5 एकड़ का चना का फसल पूरा नुकसान हो गया है और कुछ चने बचे भी हैं. आग की वजह से 2 एकड़ सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है. किसान गंगाराम ने कहा कि चार महीने का जो मेहनत है वह किसानों का नुकसान हो गया है. अब क्या करें नुकसान तो हो गया है शासन से मांगें रखेंगे- गंगाराम साहू,किसान

धमतरी के बोड़रा में किसानों की फसल आग से बर्बाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'बच्चों की तरह की थी फसल की देखरेख'

किसान गीताराम ने कहा कि वह घर पर थे तभी उन्हें उनके खेतों पर आग लगने की सूचना गांव वालों के माध्यम से मिली. वह अपनी पत्नी के साथ जब खेत पहुंचे तो उनकी बुजुर्ग पत्नी की तबियत बिगड़ गई. उसे वह घर लेकर गए वह तकलीफ में आ गई थी, उसे पानी पिलाया गया.

बच्चों को जिस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार फसल को भी पोषण किया था. जब यह फसल तैयार होती है तो किसान को पोषण देता है. लेकिन सब कुछ चला गया- गीताराम साहू,किसान

इस दौरान किसान गीताराम की गले भर आई जब वह अपनी फसलों को बर्बाद होता देखा. उन्होंने शासन से मदद की गुहार लगाई है. वहीं गांव के सरपंच प्रीतम साहू ने कहा कि गुरुवार को दोपहर करीब एक से दो बजे के आसपास गांव में कोई अनजान आदमी खेतों पर आग लगाकर चला गया.

किसानों की फसल आग से बर्बाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग ऐसा लगा है जिससे चना, गेहूं, सरसों जैसे फसलों को नुकसान हुआ है. किसान मवेशियों के लिए पैरा भी रखे हुए थे वह भी जल गया है जो 300 एकड़ का पैरावट था- प्रीतम साहू, सरपंच

किसानों की उम्मीद हुई राख

सरपंच ने कहा कि जो आग लगाए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. हम शासन से मांग करते हैं कि जो भी किसानों के नुकसान हुए हैं मुआवजा दिया जाए.लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने किसानों के साथ ऐसा सलूक किया. किसानों की फसल आज आग के कारण राख में तब्दील हो चुकी है. ऐसे में किसानों की आखिरी उम्मीद अब प्रशासन के भरोसे है.साथ ही साथ किसान उस गुनाहगार को भी सजा देने की मांग कर रहे हैं,जिसने खेतों में तैयार हो चुकी फसल में आग लगाकर अन्नदाताओं की उम्मीदों को जला दिया है.



अफीम खेती पर कांग्रेस का हल्लाबोल, बीजेपी दफ्तर का घेराव, गृहमंत्री का मांगा इस्तीफा

एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मची होड़, सर्वर डाउन होने से बुकिंग और डिलीवरी ठप

अग्निवीर में भर्ती होने का मिलेगा मौका, बलौदा बाजार कलेक्टर चलाएंगे जागरुकता अभियान