व्यस्त मार्ग में नमकीन की दुकान कारखाने में लगी आग, बड़ा हादसा टला
कारखाने में पड़े सिलेंडरों को भी बाहर निकाला गया, जिसमें कमर्शियल के साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी मिले.
Published : February 7, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 5:46 PM IST
बीकानेर : शहर की सबसे व्यस्ततम महात्मा गांधी मार्ग में शनिवार को दिन में भुजिया और मिठाई बनाने की कारखाने में आग लग गई. भट्टी में आग लगने के चलते यह हादसा सामने आया. घटना के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद दमकल को सूचना दी गई और मौके पर पांच दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया. मौके पर पहुंचे कोर्ट गेट थाना के सब इंस्पेक्टर गौरव बोहरा ने कहा कि फिलहाल तो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है. मौके पर घरेलू सिलेंडर मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी.
आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों ने तत्काल सीढ़ी के सहारे ऊपर बने कारखाने में पहुंचकर आग बुझाने में सफलता प्राप्त की. इस दौरान कारखाने में पड़े सिलेंडरों को भी बाहर निकाला, जिसमें कमर्शियल के साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी मिले. जिस जगह पर यह कारखाना है वहां आसपास पूरी तरह से आवासीय और कमर्शियल इलाका है. आग लगने की जानकारी के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. मौके पर सिलेंडर मिले हैं, जिनको हाथों हाथ फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां से निकाला और समय रहते आग पर काबू पा लिया.
पढ़ें. घर के बाहर खड़ी ऑटो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार
पहले भी लग चुकी आग : कारखाने के पास में ही दुकान करने वाले सचिन मोदी ने कहा कि पहले भी इसी दुकान और कारखाने में आग लग चुकी है और आज फिर यह हादसा सामने आया है. इससे हमारे लिए खतरा हो गया है. उन्होंने कहा कि मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं. पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था.