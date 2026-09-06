धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बची जान, मची अफरा तफरी
दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग,आग पर काबू पाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे फायरकर्मी, बुझाई आग
Published : September 6, 2026 at 9:29 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली में धौला कुआं फ्लाईओवर पर करोल बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर चलती हुई कार में आग लग गई. तुरंत एक फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया और आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया. हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.
दरअसल दिल्ली के धौलाकुआं फ्लाईओवर पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा गया .फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है
#WATCH | Delhi: A car caught fire at Dhaula Kuan flyover. Firefighters were rushed to the spot to bring the blaze under control. Further details awaited. pic.twitter.com/Ast2NU19Fh— ANI (@ANI) September 6, 2026
आग किन कारणों की वजह से कार में लगी यह अभी जांच का विषय है. मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. बताया जा रहा है दिल्ली के धौला कुआं की तरफ से करोल बाग की तरफ कार जा रही थी. आग इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई .
Delhi: A moving MG Hector car caught fire on the Dhaula Kuan flyover in Delhi, on the carriageway leading towards Karol Bagh. A fire tender was immediately rushed to the spot and successfully brought the blaze under control. No casualties or injuries have been reported pic.twitter.com/fqA0VbCmVj— IANS (@ians_india) September 6, 2026
फिलहाल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है कार चालक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कार किसकी थी और कैसे इसमें आग लगी थी. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.
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