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धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बची जान, मची अफरा तफरी

दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग,आग पर काबू पाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे फायरकर्मी, बुझाई आग

धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी भीषण आग
धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 9:29 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली में धौला कुआं फ्लाईओवर पर करोल बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर चलती हुई कार में आग लग गई. तुरंत एक फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया और आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया. हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.

दरअसल दिल्ली के धौलाकुआं फ्लाईओवर पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा गया .फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है

आग किन कारणों की वजह से कार में लगी यह अभी जांच का विषय है. मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. बताया जा रहा है दिल्ली के धौला कुआं की तरफ से करोल बाग की तरफ कार जा रही थी. आग इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई .

फिलहाल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है कार चालक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कार किसकी थी और कैसे इसमें आग लगी थी. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

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