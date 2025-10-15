ETV Bharat / state

सुलतानपुर के मियागंज बाजार में जोरदार धमाका, मकान ढहा, 12 घायल

पटाखा विस्फोट की आशंका, आसपास के मकानों को भी पहुंची क्षति, घायलों में 4 की हालत गंभीर, रेफर

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:10 AM IST

Updated : October 15, 2025 at 10:13 AM IST

सुलतानपुर: जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मियागंज बाजार में बुधवार भोर करीब 4 बजे जोरदार धमाका हो गया. विस्फोट इतना तेज था कि नजीर अहमद का पक्का मकान पूरी तरह ढह गया, जबकि आसपास के तीन मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. हादसे में एक ही परिवार के समेत कुल 12 लोग घायल हुए हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को सीएचसी जयसिंहपुर पहुंचाया गया, जहां से चार की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल पटाखा से विस्फोट की आशंका जताई जा रही है. फोरेंसिक टीम अभी जांच कर रही है. साथ ही पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

सुलतानपुर में धमाका. (Video Credit; ETV BHARAT)

प्रत्यक्षदर्शी उदयराज के मुताबिक, सुबह करीब साढ़े चार बजे जब वह टहलने निकले थे, तभी मो. यासीन के मकान में अचानक तेज धमाका हुआ. आग की लपटें उठने लगीं. पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका था और अंदर से चीख-पुकार की आवाजें आ रही थीं. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी. कुछ ही देर में राहत कार्य शुरू हुआ और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.

सुलतानपुर में धमाका. (Video Credit; ETV BHARAT)

घायलों में नजीर अहमद, पत्नी जमातुल निशा, बेटे मो. अनीस, नूर मोहम्मद, शाहिल, सोहेल, पुत्रियां सानिया, खुशी, बहू सहाना और पड़ोसी अब्दुल हमीद के बेटे कैफ, ऐफ, फैजान शामिल हैं. कैफ, साहिल और जमातुल निशा सहित चार को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि बगल के अब्दुल हमीद, गुड्डू वर्मा और लक्ष्मी प्रसाद के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए.

सुलतानपुर में धमाका.
सुलतानपुर में धमाका. (Photo Credit; ETV BHARAT)

लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि लगातार कई धमाके हुए, जिससे दीवारें और छतें हिल गईं, घर का सामान बर्बाद हो गया. घटनास्थल पर बारूद की गंध महसूस की गई और सुतली गोले भी मिले हैं, जिससे पुलिस ने पटाखा विस्फोट की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि नजीर अहमद का बड़ा बेटा यासिर पटाखों का कारोबार करता है, हालांकि, वह परिवार से अलग मकान में रहता है. फोरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है. इसके बाद ही विस्फोट के सही कारणों का पता लगेगा.

घटना की सूचना पर एडीएम, एएसपी, सीओ जयसिंहपुर रामकृष्ण चतुर्वेदी, तहसीलदार मयंक मिश्रा तथा मोतिगरपुर, गोसाईगंज व जयसिंहपुर थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं. प्रशासन ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली है.

घटनास्थल पर पहुंचे आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि मो. यासीन के नाम पर पटाखा भंडारण का लाइसेंस है. विस्फोट कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी. यह भी देखा जाएगा कि निर्धारित से ज्यादा भंडारण तो नहीं था. घायलों का इलाज कराया जा रहा है.

Last Updated : October 15, 2025 at 10:13 AM IST

SULTANPUR MIYAGANJ BLAST
SULTANPUR BLAST 12 INJURED
SULTANPUR FIRECRACKER EXPLOSION
सुलतानपुर में धमाका
SULTANPUR BLAST

