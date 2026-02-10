ETV Bharat / state

केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से कांपी धरती, 10 किमी दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज

धमाके के दौरान फैक्ट्री के पास में ही सो रहे मजदूरों पर लोहे के चद्दर गिर गए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई.

केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट
केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 9:32 AM IST

चित्तौड़गढ़ : जिले के कपासन स्थित रीको एरिया में सोमवार रात को केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ. इससे पूरा इलाका दहल उठा. धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. वहीं, काफी दूर तक लोगों ने धरती में कंपन को महसूस किया. इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की तो सामने आया कि केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा था. जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने भी मौके के हालात देखे हैं. इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने भी मामले की जानकारी ली.

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि कपासन के रीको में इंडस्ट्री है. यहां केमिकल से जुड़ी वस्तुएं बनती हैं. इसको लेकर सूचना मिली थी, सबसे पहले विधायक का ही फोन आया था कि यहां कुछ हादसा हुआ है. यह सुनते ही विधायक भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस अधीक्षक के अलावा पूरी टीम मौके पर आ गई. दमकल भी मंगवाई गई और आग को बुझाया गया है. फैक्ट्री के मालिक से बात करके वेरिफिकेशन करके यह जांच की गई है. हादसे में कोई हताहत की खबर नहीं है. आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है.

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन (ETV Bharat Chittorgarh)

धमाके के साथ फैक्ट्री में उठे गुबार : जानकारी में सामने आया कि मंगलवार देर रात कपासन रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेहरून इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था. प्रारंभिक रूप से फैक्ट्री का बॉयलर फटने की बात सामने आई. धमाके के साथ में फैक्ट्री से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए. हादसे की सूचना मिलने पर नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय और विकास बारेगामा ने कार्रवाई करते हुए दमकल एवं एंबुलेंस को रवाना किया. मौके पर पहुंचे विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने तत्काल जिला कलेक्टर आलोक रंजन को इसकी सूचना दी. धमाके की सूचना के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका, कपासन डिप्टी हरजीलाल यादव, थानाधिकारी सुनील शर्मा आदि मौके पर पहुंचे. बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया.

धमाके से मजदूरों पर जा गिरे लोहे के चद्दर : आग पर काबू पाने के लिए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से अतिरिक्त दमकल को मौके पर बुलाया गया. धमाके के दौरान फैक्ट्री के पास में ही सो रहे मजदूरों पर लोहे के चद्दर गिर गए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई. किसी को चोट भी नहीं पहुंची. केमिकल के प्रभाव को देखते हुए स्थानीय नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं. हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं. जानकारी में सामने आया कि केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद अंदर से कई पदार्थ उछल कर बाहर तक जा गिरे. इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई. केमिकल फैक्ट्री से उछल कर बाहर की तरफ भी गया था. ऐसे में केमिकल की तीखी दुर्गंध से आस-पास के लोग बेहाल हो गए.

