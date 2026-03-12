आगरा में रोजगार की बहार; तीन हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानें कब लग रहा है रोजगार मेला?
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने दी जानकारी.
आगरा : जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से आगामी 24 मार्च को विशाल रोजगार मेला लगाया जाएगा. रोजगार मेले के जरिए 3000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी. मेला विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में लगेगा. जिसमें 50 से अधिक कंपनियां आ रही हैं. बताया जा रहा है कि रोजगार मेले का उदघाटन यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय करेंगे.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने बताया कि रोजगार मेला में शामिल होने के लिए स्टूडेंटस ऑनलाइन सेवायोजन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि नौकरियां ढूंढने वाले बेरोजगार युवा और कंपनियों को लाने का एक मंच रोजगार मेला है.
उन्होंने बताया कि जिसमें कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से युवाओं का चयन इंटरव्यू और लिखित स्किल टेस्ट से करती हैं. इसके साथ ही युवा भी रोजगार मेले में अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाते हैं. खंदारी कैंपस में लगने वाले रोजगार मेले को लेकर कंपनियां लगातार क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. अब तक करीब 50 कंपनियों की डिटेल्स मिली है. आगे आने वाले दिनों में कंपनियों की संख्या और बढेगी, जो तीन हजार से अधिक युवाओं को जॉब्स देंगी.
उन्होंने बताया कि रोजगार मेला के लिए कंपनियों को इनवाइट किया गया है, जिससे विवि के अलग-अलग संकाय के स्टूडेंटस को जॉब्स दी जा सके. 24 मार्च को आयोजित होने वाले रोजगार मेला में आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, फार्मेसी समेत अन्य संकाय के स्टूडेंट भी रोजगार मेला में प्रतिभाग कर सकेंगे. इसके लिए कंपनियां सेवायोजन के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रही हैं. मेला में छह हजार से अधिक स्टूडेंटस शामिल होंगे. कंपनियां जिस तरह से अपनी डिमांड और पैकेज की अपडेट सेवायोजन पोर्टल पर दे रही हैं, उसके मुताबिक ही विवि के स्टूडेंटस को संकाय के हिसाब से सूचनाएं दी जा रही हैं.
यूं कराएं रजिस्ट्रेशन : क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगरा मंडल के सहायक निदेशक चंद्रचूड दुबे ने बताया कि रोजगार मेला में शामिल होने के लिए अभ्यार्थी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं. इसके लिए अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. खंदारी कैंपस में भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी योग्यता के हिसाब से कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं.
