आगरा में रोजगार की बहार; तीन हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानें कब लग रहा है रोजगार मेला?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से आगामी 24 मार्च को विशाल रोजगार मेला लगाया जाएगा. रोजगार मेले के जरिए 3000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी. मेला विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में लगेगा. जिसमें 50 से अधिक कंपनियां आ रही हैं. बताया जा रहा है कि रोजगार मेले का उदघाटन यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय करेंगे. डॉ. भीमराव आंबेडकर ​विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने बताया कि रोजगार मेला में शामिल होने के लिए स्टूडेंटस ऑनलाइन सेवायोजन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि नौकरियां ढूंढने वाले बेरोजगार युवा और कंपनियों को लाने का एक मंच रोजगार मेला है.