नशे के खिलाफ 'एक्शन', करोड़ों की MD ड्रग्स के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस और NCB की बड़ी संयुक्त कार्रवाई ( फोटो ईटीवी भारत किशनगढ़ )

किशनगढ़ : राजस्थान के मार्बल सिटी कहे जाने वाले किशनगढ़ में नशे के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. बांदरसिंदरी थाना पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जयपुर की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात नेशनल हाईवे-8 पर घेराबंदी कर एक किलो MD (मिथाइलीनडाइऑक्सी-मेथैम्फेटामाइन) ड्रग्स बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस प्रतिबंधित ड्रग्स की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. ​बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद : सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ ने बताया कि में पुलिस और NCB की बड़ी कारवाई में 1 किलो MD ड्रग्स के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किये हैं. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस और NCB की टीमें आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही हैं. प्रशासन का कहना है कि युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वाले इस सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जाएगा. जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है. पुलिस को कामयाबी (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)