ETV Bharat / state

काशी की वैदिक परंपरा को जीवित रखे हैं यज्ञ पात्र; अद्भुत कलाकृतियों की जबरदस्त डिमांड

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं हवन और अनुष्ठान पात्र.

अद्भुत कला
अद्भुत कला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: काशी परंपरा और धार्मिक आयोजनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है. यहां लकड़ी से बने तमाम खिलौने और कलाकृतियों की बेहद डिमांड है. लेकिन एक ऐसी अछूती कला भी है जो काशी का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती है. यह कला है धार्मिक कलाकृतियां. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में हवन पात्र और अनुष्ठान पात्र भेजे जाते हैं. इसे बनाने वाले कई पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं.

काशी की वैदिक परंपरा (Video Credit; ETV Bharat)

बनारस के रामापुरा इलाके के रहने वाले सूरज विश्वकर्मा इससे जुड़े चौथी पीढ़ी हैं. कहते हैं, पुराने समय से ही काशी में तैयार अनुष्ठान पात्र व अन्य वस्तुएं यहां से दूर-दूर भेजी जाती रही हैं. श्री राम जन्मभूमि के स्थापना दिवस समारोह में भी काशी से ही लकड़ी के हवन पात्र और शंख, चक्र, गदा, पद्म यही से भेजे गए थे.

सूरज बताते हैं, हम लोग बनारस की इस अद्भुत कला और परंपरा को जीवन रखे हैं. ओरिजिनल प्रोडक्ट तैयार करके सप्लाई करते हैं. शुरुआत पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के बड़े पिताजी गणेश दीक्षित ने की थी. यहां वसोधारा, ऋतुपात्री, परीपल्लव, जुहू, उपभृत, ध्रुवा अग्निमंथा, सुरुचि, सुर्वा, प्रणेता और प्रसोनी के साथ ही अन्य यज्ञ पात्र तैयार होते हैं. एक यज्ञ पात्र को बनाने में लगभग 20 से 25 दिन का वक्त लगता है. यह प्रोडक्ट वेद शास्त्रों लिखे अंक गणितीय नाप जोख के साथ तैयार किए जाते हैं. इनमें नौ तरह की अलग-अलग लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. यह लकड़ियां बड़े मुश्किल से मिलती हैं.

यज्ञपात्र
यज्ञपात्र (Photo Credit; ETV Bharat)

बताया कि कि पहले खैर की लकड़ी का इस्तेमाल इन प्रोडक्ट को बनाने में होता था, लेकिन खैर की लकड़ी पर प्रतिबंधित होने के बाद वर्तमान में गूलर, पलाश, वैकंकत, पीपल, समी की लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. इसमें सबसे ज्यादा वैकंकत, पीपल और समी की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. लकड़ियां मध्य प्रदेश से विशेष तौर पर मंगवाई जाती हैं, ताकि डुप्लीकेसी के चांसेस न हों.

कहते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में कठिन परिश्रम लगता है. राम मंदिर स्थापना दिवस से लेकर सोमनाथ मंदिर समारोह, महाकाल मंदिर में अनुष्ठान पर काशी से ही इन सामग्रियों को भेजा गया था. बड़े-बड़े अनुष्ठानों में यहां के प्रोडक्ट की डिमांड होती है.

यज्ञपात्र
यज्ञपात्र (Photo Credit; ETV Bharat)

बताते हैं, यहां के सभी प्रोडक्ट्स बिल्कुल सटीक नाप के साथ धर्मशास्त्र के अनुसार तैयार किए जाते हैं. यह प्रोडक्ट अब धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं. क्योंकि काशी में हमारे परिवार के अलावा इसे कोई और नहीं बनाता है.

सूरज कहते हैं कि इस कला को विलुप्त होने से बचाने की जरूरत है. क्योंकि यह ऋषि मुनियों की परंपरा है. जिसे पहले ऋषि मुनि स्वयं तैयार किया करते थे. समय के साथ इसे हमारा परिवार कई पीढियां से बना रहा है. लेकिन जीआई टैग की जरूरत के साथ अगर इसे संरक्षित किया जाए तो निश्चित तौर पर इसे डुप्लीकेसी से बचाया जा सकता है. विद्वत्ता की यह पहचान सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में 500 साल के बाद बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत, एक साथ 500 लोग कर सकते हैं कीर्तन, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

यह भी पढ़ें: काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

TAGGED:

VARANASI NEWS
यज्ञपात्र की अद्भुत कला
SACRIFICIAL VESSEL IN VARANASI
UP NEWS
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.