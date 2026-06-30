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बनारस सेंट्रल जेल में तैयार हो रहे हो फर्नीचर की जबरदस्त डिमांड, 60% से ज्यादा मार्जिन में इजाफा

जेल में कैदी बना रहे फर्नीचर. ( Photo Credit; Jail Administration )

वाराणसी : औद्योगिक और कौशल विकास आधारित नीतियों का असर अब जेलों में भी दिखाई देने लगा है. सेंट्रल जेल का काष्ठ उद्योग आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है. बंदियों को हुनर और रोजगार से जोड़ने की पहल ने जेल उद्योग को नया मुकाम दिलाया है. सेंट्रल जेल वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों का हुनर अब जेल प्रशासन के लिए नई पहचान बनता जा रहा है. कभी अपराध की राह पर चलने वाले हाथ आज अपने श्रम, कौशल और कला से समाज के लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार कर प्रायश्चित की मिसाल पेश कर रहे हैं. वाराणसी सेंट्रल जेल के बंदी विभिन्न प्रकार के उपयोगी फर्नीचर बना रहे हैं. इन कैदियों के हाथों के हुनर से जेल के काष्ठ कला उद्योग में तैयार होने वाले फर्नीचर की मांग लगातार बढ़ रही है. इस उद्योग से जुड़े बंदी जब रिहा होकर अपने घर जाते हैं, तो वह अपने साथ एक हुनर लेकर जाते हैं जो उनके परिवार के भरण पोषण का साधन बनता है. बंदी विभिन्न प्रकार के उपयोगी फर्नीचर बना रहे हैं. (Photo Credit; Jail Administration)