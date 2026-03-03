ETV Bharat / state

होली की पूर्व संध्या पर रांची के बाजार गुलजार, हर्बल रंग और आकर्षक पिचकारियों की बढ़ी मांग

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य

रांचीः रंगों के पर्व होली को लेकर राजधानी के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रहा है. शहर के मुख्य बाजारों से लेकर मोहल्लों की दुकानों तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. लोग रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी और होली से जुड़ी अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. चंद्रग्रहण के बाद अब बुधवार को रांची में होली मनाई जाएगी, जिसे लेकर बाजारों में उत्साह चरम पर है. होली की पूर्व संध्या पर दुकानों में ग्राहकों की भीड़ बनी रही.

समय के साथ बिक्री में आई तेजी

व्यापारियों ने इस बार खासतौर पर बच्चों की पसंद का पूरा ध्यान रखा है. बाजार तरह-तरह की आकर्षक पिचकारियों और रंग-बिरंगे मुखौटों से सजा हुआ है. एक दुकानदार ने बताया कि इस बार वाटरगन और बैग वाली पिचकारी की सबसे ज्यादा मांग है. बच्चे ऐसी पिचकारियां पसंद कर रहे हैं, जिन्हें पीठ पर टांगा जा सके और जिनसे दूर तक पानी फेंका जा सके. इसके अलावा गदा, त्रिशूल और बंदूक डिजाइन वाली पिचकारियां भी खूब बिक रही हैं. त्योहार नजदीक आते ही बिक्री में और तेजी आई है.

अलग-अलग चेहरे वाले मास्क को लेकर उत्साह

मुखौटों की बात करें तो बच्चों में अलग-अलग चेहरे वाले मास्क को लेकर खासा उत्साह है. मोदी और धोनी की शक्ल वाले मुखौटे बच्चों की पहली पसंद बने हुए हैं और कई दुकानों में ये तेजी से खत्म हो रहे हैं. इसके अलावा कार्टून कैरेक्टर वाले मुखौटे भी खूब खरीदे जा रहे हैं. कृत्रिम बाल, रंगीन चश्मे और अन्य दूसरी एक्सेसरीज की भी अच्छी बिक्री हो रही है.