होली की पूर्व संध्या पर रांची के बाजार गुलजार, हर्बल रंग और आकर्षक पिचकारियों की बढ़ी मांग

रंगों के त्योहार होली को लेकर राजधानी के बाजारों में जबरदस्त उत्साह है, बाजारों में हर्बल रंग की अधिक डिमांड है.

HOLI 2026
दुकानों पर रंग-बिरंगी पिचकारी और मुखौटे (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 3, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य

रांचीः रंगों के पर्व होली को लेकर राजधानी के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रहा है. शहर के मुख्य बाजारों से लेकर मोहल्लों की दुकानों तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. लोग रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी और होली से जुड़ी अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. चंद्रग्रहण के बाद अब बुधवार को रांची में होली मनाई जाएगी, जिसे लेकर बाजारों में उत्साह चरम पर है. होली की पूर्व संध्या पर दुकानों में ग्राहकों की भीड़ बनी रही.

समय के साथ बिक्री में आई तेजी

व्यापारियों ने इस बार खासतौर पर बच्चों की पसंद का पूरा ध्यान रखा है. बाजार तरह-तरह की आकर्षक पिचकारियों और रंग-बिरंगे मुखौटों से सजा हुआ है. एक दुकानदार ने बताया कि इस बार वाटरगन और बैग वाली पिचकारी की सबसे ज्यादा मांग है. बच्चे ऐसी पिचकारियां पसंद कर रहे हैं, जिन्हें पीठ पर टांगा जा सके और जिनसे दूर तक पानी फेंका जा सके. इसके अलावा गदा, त्रिशूल और बंदूक डिजाइन वाली पिचकारियां भी खूब बिक रही हैं. त्योहार नजदीक आते ही बिक्री में और तेजी आई है.

जानकारी देते दुकानदार (Etv Bharat)

अलग-अलग चेहरे वाले मास्क को लेकर उत्साह

मुखौटों की बात करें तो बच्चों में अलग-अलग चेहरे वाले मास्क को लेकर खासा उत्साह है. मोदी और धोनी की शक्ल वाले मुखौटे बच्चों की पहली पसंद बने हुए हैं और कई दुकानों में ये तेजी से खत्म हो रहे हैं. इसके अलावा कार्टून कैरेक्टर वाले मुखौटे भी खूब खरीदे जा रहे हैं. कृत्रिम बाल, रंगीन चश्मे और अन्य दूसरी एक्सेसरीज की भी अच्छी बिक्री हो रही है.

HOLI 2026
रंग-बिरंगी पिचकारी और मुखौटे (Etv Bharat)

हर्बल रंग की अधिक डिमांड

रंगों की बात करें तो इस बार ग्राहकों का रुझान हर्बल रंगों की ओर अधिक है. लोग सेहत को ध्यान में रखते हुए रसायनिक रंगों से परहेज कर रहे हैं. एक महिला दुकानदार ने बताया कि अब ग्राहक त्वचा के अनुकूल और प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं. बाजार में गुलाब, चंदन और अन्य सुगंध वाले हर्बल गुलाल उपलब्ध हैं, जिनकी जमकर बिक्री हो रही है. खासकर बच्चों के लिए अभिभावक हर्बल रंग ही खरीदना पसंद कर रहे हैं.

HOLI 2026
होली के अवसर पर दुकानों में बढ़ी रौनक (Etv Bharat)

राजधानी का बाजार पूरी तरह होलियाना रंग में रंग चुका है. खरीदारों के उत्साह और व्यापारियों की व्यस्तता से साफ है कि इस बार भी होली का त्योहार धूमधाम और उमंग के साथ मनाया जाएगा.

