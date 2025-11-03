ETV Bharat / state

देवघर में उमड़ी श्रद्धा की बयार, कार्तिक त्रयोदशी पर शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब, प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बना आस्था का केंद्र

सनातन परंपरा में कार्तिक माह बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दौरान दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया-दूज और छठ जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं.

SHIV TEMPLES IN DEOGHAR
देवघर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: हिंदू पंचांग और सनातन परंपरा में कार्तिक महीना अत्यंत पवित्र माना गया है. इस महीने को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी अवधि में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ जैसे महापर्वों का आयोजन होता है. कार्तिक महीने के समापन से पहले एक बार फिर देवघर में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा है.

श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

छठ पर्व के समापन के बाद देवउठनी एकादशी से शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है. अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और सोमवार के संयोग पर भोलेनाथ के दरबार में आस्था की लहर उमड़ रही है. भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की आराधना के इस काल में मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है.

जानकारी देते श्रद्धालु और पुजारी (Etv Bharat)

श्रद्धालुओं को लाइन में करना पड़ रहा है घंटों इंतजार

दूर-दूर से श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं. कोई गृह प्रवेश, कोई विवाह, तो कोई मन्नत पूर्ण होने की खुशी में पूजा-अर्चना, तो कोई मुंडन के संस्कार कर रहा है. भीड़ इतनी अधिक है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को लाइन में दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है.

पटना से आए श्रद्धालु प्रसून प्रकाश ने बताया कि 'तीन सौ रुपये की वीआईपी टिकट लेने के बावजूद हमें दर्शन में दो घंटे से अधिक का समय लग गया. भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी श्रेणी अब मायने नहीं रखती.' वहीं श्रद्धालु शुभम कुमार ने कहा कि 'शीघ्रदर्शनम कूपन लेने के बाद भी लोगों को घंटों लाइन में रहना पड़ रहा है. यहां न कोई वीआईपी है, न आम, सब शिवभक्त हैं.'

तैयारियां अपर्याप्त हैंः श्रद्धालु

हालांकि श्रद्धालुओं ने भीड़ प्रबंधन पर सवाल भी उठाए हैं. कई लोगों ने बताया कि मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की तैयारियां अपर्याप्त हैं, पूरी व्यवस्था आम लोगों के भरोसे छोड़ दी गई है. मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सीताराम त्रिवेदी ने बताया कि 'आज का दिन विशेष है क्योंकि कार्तिक महीने में त्रयोदशी और सोमवारी का शुभ संयोग बना है. कई धार्मिक जानकारों का कहना है कि आज के दिन प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है.' हर द्वादशी और त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है. आज प्रदोष काल शाम 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक रहेगा. इस अवधि में पूजा करने वाले भक्तों के सारे क्लेश दूर होंगे.'

हजारों की संख्या में देवघर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु

धार्मिक विद्वानों के अनुसार, प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है. गौरतलब है कि कार्तिक महीना इस वर्ष 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक रहेगा. इसके समापन से पहले तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचकर अपने सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

सावन की शिवरात्रि का है विशेष महत्व, बाबाधाम में जलाभिषेक के लिए कांवरियों की लंबी कतार

अब फूलों की खुशबू से महकेगा हजारीबाग! बंजर भूमि पर लहलहा रहा है 'मैरीगोल्ड', मालामाल हुए किसान दूसरों को भी दे रहे टिप्स

पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसान कर रहे हैं फूलों की खेती, कम लागत में मिल रहा अच्छा मुनाफा

TAGGED:

देवघर में श्रद्धालुओं का सैलाब
बाबाधाम में उमड़ा जनसैलाब
CROWD IN DEOGHAR
CROWD AT BABA DHAM TEMPLE
KARTIK TRAYODASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.