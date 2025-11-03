ETV Bharat / state

देवघर में उमड़ी श्रद्धा की बयार, कार्तिक त्रयोदशी पर शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब, प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बना आस्था का केंद्र

देवघर: हिंदू पंचांग और सनातन परंपरा में कार्तिक महीना अत्यंत पवित्र माना गया है. इस महीने को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी अवधि में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ जैसे महापर्वों का आयोजन होता है. कार्तिक महीने के समापन से पहले एक बार फिर देवघर में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा है.

श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

छठ पर्व के समापन के बाद देवउठनी एकादशी से शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है. अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और सोमवार के संयोग पर भोलेनाथ के दरबार में आस्था की लहर उमड़ रही है. भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की आराधना के इस काल में मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है.

जानकारी देते श्रद्धालु और पुजारी (Etv Bharat)

श्रद्धालुओं को लाइन में करना पड़ रहा है घंटों इंतजार

दूर-दूर से श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं. कोई गृह प्रवेश, कोई विवाह, तो कोई मन्नत पूर्ण होने की खुशी में पूजा-अर्चना, तो कोई मुंडन के संस्कार कर रहा है. भीड़ इतनी अधिक है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को लाइन में दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है.

पटना से आए श्रद्धालु प्रसून प्रकाश ने बताया कि 'तीन सौ रुपये की वीआईपी टिकट लेने के बावजूद हमें दर्शन में दो घंटे से अधिक का समय लग गया. भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी श्रेणी अब मायने नहीं रखती.' वहीं श्रद्धालु शुभम कुमार ने कहा कि 'शीघ्रदर्शनम कूपन लेने के बाद भी लोगों को घंटों लाइन में रहना पड़ रहा है. यहां न कोई वीआईपी है, न आम, सब शिवभक्त हैं.'