ETV Bharat / state

IITF में गुरुपर्व के मौके पर उमड़ी भारी भीड़, किड्स जोन में बच्चों ने जमकर की मस्ती

​नई दिल्ली: इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खरीदारी और घूमने-फिरने की भागदौड़ के बीच एक ऐसी जगह भी है, जहां पहुंचते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं और माता-पिता भी राहत की सांस लेते हैं. प्रगति मैदान में बने इस खास किड्स जोन में इन दिनों नन्हे-मुन्हे कदमों की चहल-पहल देखते ही बन रही है. खास बात यह है कि गुरुपर्व की छुट्टी के मौके पर यहां बच्चों और परिवारों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जो शनिवार और रविवार के मुकाबले भी ज्यादा रही.

ट्रेड फेयर में घूमने और शॉपिंग करने के दौरान अक्सर छोटे बच्चे थक जाते हैं या चिड़चिड़ाने लगते हैं. ऐसे में किड्स जोन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं लग रहा है. स्वर्ण पार्क से आईं मौसम बताती हैं कि मेले में तीन-चार घंटे घूमने के बाद यहां आकर बहुत अच्छा और रिलैक्स महसूस हुआ. वहीं, वैशाली सैनी भी इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आईं. बच्चे यहां आकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अच्छा लगा. मेला घूमने के बाद यहां आकर थोड़ा रिलैक्स हुई. बच्ची का मूड भी फ्रेश हो गया, जो पहले काफी परेशान कर रही थी. इस तरह का सेटअप वाकई बहुत अच्छा है.

किड्स जोन में विजिटर्स ने जताई खुशी (ETV Bharat)

टेंशन फ्री जोन और साथ समय बिताने का मौका

वहीं भावना ने कहा कि वह पहले भी ट्रेड फेयर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार बच्चों को साथ लेकर आईं. उन्होंने बताया कि यहां किड्स जोन सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां बच्चों के साथ एकदम टेंशन फ्री माहौल रहता है और कोई परेशानी नहीं होती. शॉपिंग करने के बाद यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा और बेफिक्र महसूस हुआ. उनके अलावा आदेश ने बताया कि बच्चों के खेलने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है और इसी बहाने उन्हें भी बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है. उनके साथ मौजूद कंचन गुप्ता ने कहा कि बाहर काफी भीड़भाड़ और व्यस्त माहौल है, लेकिन यहां आकर उन्हें काफी अच्छा और आजाद सा महसूस हुआ.

किड्स जोन में दिखी भारी भीड़ (ETV Bharat)

14 हजार से ज्यादा बच्चे ले चुके हैं मजा

इस किड्स जोन के पीछे की पहल और व्यवस्था के बारे में विवेक शर्मा ने बताया कि किड्स जोन टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आईटीपीओ और प्रगति मैदान के आयोजकों के आग्रह पर तैयार किया गया है. इसके लिए बच्चों के परिवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यह पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहां बच्चों के खेलने के लिए खिलौने प्लेग्रो टॉयज, टॉय पार्क आदि हैं. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आजकल जो बच्चे फिजिकल गेम्स खेलना भूलते जा रहे हैं, उन्हें पता चल सके कि असल में फिजिकल गेम्स क्या होते हैं. इसे लेकर पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह है. कई माता-पिता जहां यह देखकर खुश होते हैं कि बच्चे मजे कर रहे हैं.