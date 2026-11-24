IITF में गुरुपर्व के मौके पर उमड़ी भारी भीड़, किड्स जोन में बच्चों ने जमकर की मस्ती
IITF के किड्स जोन में गुरुपर्व पर बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे. बच्चों को खुश देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई.
Published : November 24, 2026 at 7:29 PM IST
नई दिल्ली: इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खरीदारी और घूमने-फिरने की भागदौड़ के बीच एक ऐसी जगह भी है, जहां पहुंचते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं और माता-पिता भी राहत की सांस लेते हैं. प्रगति मैदान में बने इस खास किड्स जोन में इन दिनों नन्हे-मुन्हे कदमों की चहल-पहल देखते ही बन रही है. खास बात यह है कि गुरुपर्व की छुट्टी के मौके पर यहां बच्चों और परिवारों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जो शनिवार और रविवार के मुकाबले भी ज्यादा रही.
बच्चों की खुशी, पेरेंट्स को राहत
ट्रेड फेयर में घूमने और शॉपिंग करने के दौरान अक्सर छोटे बच्चे थक जाते हैं या चिड़चिड़ाने लगते हैं. ऐसे में किड्स जोन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं लग रहा है. स्वर्ण पार्क से आईं मौसम बताती हैं कि मेले में तीन-चार घंटे घूमने के बाद यहां आकर बहुत अच्छा और रिलैक्स महसूस हुआ. वहीं, वैशाली सैनी भी इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आईं. बच्चे यहां आकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अच्छा लगा. मेला घूमने के बाद यहां आकर थोड़ा रिलैक्स हुई. बच्ची का मूड भी फ्रेश हो गया, जो पहले काफी परेशान कर रही थी. इस तरह का सेटअप वाकई बहुत अच्छा है.
टेंशन फ्री जोन और साथ समय बिताने का मौका
वहीं भावना ने कहा कि वह पहले भी ट्रेड फेयर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार बच्चों को साथ लेकर आईं. उन्होंने बताया कि यहां किड्स जोन सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां बच्चों के साथ एकदम टेंशन फ्री माहौल रहता है और कोई परेशानी नहीं होती. शॉपिंग करने के बाद यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा और बेफिक्र महसूस हुआ. उनके अलावा आदेश ने बताया कि बच्चों के खेलने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है और इसी बहाने उन्हें भी बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है. उनके साथ मौजूद कंचन गुप्ता ने कहा कि बाहर काफी भीड़भाड़ और व्यस्त माहौल है, लेकिन यहां आकर उन्हें काफी अच्छा और आजाद सा महसूस हुआ.
14 हजार से ज्यादा बच्चे ले चुके हैं मजा
इस किड्स जोन के पीछे की पहल और व्यवस्था के बारे में विवेक शर्मा ने बताया कि किड्स जोन टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आईटीपीओ और प्रगति मैदान के आयोजकों के आग्रह पर तैयार किया गया है. इसके लिए बच्चों के परिवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यह पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहां बच्चों के खेलने के लिए खिलौने प्लेग्रो टॉयज, टॉय पार्क आदि हैं. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आजकल जो बच्चे फिजिकल गेम्स खेलना भूलते जा रहे हैं, उन्हें पता चल सके कि असल में फिजिकल गेम्स क्या होते हैं. इसे लेकर पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह है. कई माता-पिता जहां यह देखकर खुश होते हैं कि बच्चे मजे कर रहे हैं.
शानदार रहा रिस्पॉन्स
उन्होंने आगे बताया कि अब तक का रिस्पॉन्स बेहद शानदार रहा है. कल शाम तक के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 10 दिनों में 14 हजार से ज्यादा बच्चे यहां आकर खेल चुके हैं. यह पूरी तरह नि:शुल्क है और एक सामान्य व्यवस्था के तहत आंकड़े जुटाए जाते हैं ताकि आईटीपीओ को अपडेट दिया जा सके और आगे आने वाले वर्षों में भी इसी तरह की बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके.
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संडे से ज्यादा गुरुपर्व पर दिखा रश
भीड़ के ट्रेंड को लेकर पूछे गए सवाल पर विवेक शर्मा ने दिलचस्प बात बताई. उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने यह गौर किया कि रविवार को दिल्ली के कई पेरेंट्स के मन में यह सोच थी कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इसलिए कई लोगों ने रविवार को आने से परहेज किया या प्लान टाल दिया. लेकिन इसके उलट, गुरुपर्व की छुट्टी के दिन रविवार के मुकाबले ज्यादा रश देखने को मिला. बच्चों की भीड़ शनिवार और रविवार से भी ज्यादा रही. कुल मिलाकर, ट्रेड फेयर की भागदौड़ और शोरगुल के बीच यह किड्स जोन बच्चों के लिए खेलकूद का बड़ा ठिकाना और पेरेंट्स के लिए सुकून का कोना बन गया है, जहां गुरुपर्व की छुट्टी ने रौनक को और बढ़ा दी.
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