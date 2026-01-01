ETV Bharat / state

नए साल का पहला दिन, कॉर्बेट से सटे नगर वन में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब

रामनगर: नए साल 2025 के पहले दिन कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले नगर वन में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली. साल के पहले ही दिन हजारों की संख्या में पर्यटक नगर वन पहुंचे और प्रकृति के बीच नए साल का जश्न मनाया. सुबह से ही नगर वन के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं. जिससे क्षेत्र में उत्साह और रौनक का माहौल बना रहा.

नगर वन में पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि यह स्थान शहर के बेहद करीब होने के बावजूद घने जंगल, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. यहां न सिर्फ हरी-भरी वादियां और जंगल का अहसास मिलता है, बल्कि परिवार और बच्चों के लिए कई तरह की गतिविधियां भी उपलब्ध हैं. पर्यटकों का कहना था कि नगर वन में जंगल के अंदर पैदल भ्रमण, प्रकृति को नजदीक से देखने का अवसर और विभिन्न प्रजातियों के पेड़-पौधों की जानकारी मिलती है, जो इसे खास बनाती है.

पर्यटकों ने प्रकृति के बीच नए साल का जश्न मनाया (PHOTO-ETV Bharat)

नगर वन में कई सुंदर वाटिकाएं विकसित की गई हैं, जहां लोग बैठकर प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते नजर आए. इसके साथ ही बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम, ट्रेकिंग पथ और नेचर ट्रेल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. नए साल के मौके पर इन गतिविधियों ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया. कई पर्यटक परिवार पिकनिक मनाते हुए दिखाई दिए. वहीं युवा वर्ग ने जंगल के बीच फोटो और वीडियो बनाकर यादगार पल संजोए.