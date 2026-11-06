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छठ-दीपावली पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़: सुरक्षित सफर के लिए रांची स्टेशन पर आरपीएफ मुस्तैद

दीपावली और छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन में यात्रियों की भीड़ ( ETV Bharat )

रांचीः छठ और दीपावली के त्योहार को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. घर लौटने की जल्दी में यात्री किसी तरह ट्रेनों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

कई ट्रेनों में क्षमता से अधिक भीड़ के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कंफर्म टिकट नहीं मिलने से कुछ यात्री जनरल कोच में खड़े होकर तो कुछ दरवाजे के पास बैठकर सफर करने को मजबूर हैं. त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल ने निगरानी बढ़ा दी है.

दीपावली और छठ पर घर जाने के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)

रांची में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वारों पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं. संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डॉग स्क्वायड की मदद से प्लेटफॉर्म, बुकिंग काउंटर और ट्रेनों की जांच की जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ट्रेन पर जांच करती आरपीएफ की टीम (ETV Bharat)

वहीं, लगातार उद्घोषणा कर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. जेबकतरों और नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह से बचने के लिए अनजान लोगों से खाने-पीने की चीजें नहीं लेने की हिदायत दी जा रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि यात्री सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ सकें.

डॉग स्क्वायड की मदद से स्टेशन परिसर में संदिग्ध सामान की जांच करते सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

दीपावली को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में पटाखे और ज्वलनशील सामग्री लेकर सफर करने वालों पर भी निगरानी बढ़ा दी है. जांच के दौरान यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है। इसी क्रम में एक यात्री के सामान से पटाखे मिलने पर उन्हें जब्त किया गया. आरपीएफ यात्रियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दे रही है कि पटाखे और अन्य ज्वलनशील सामग्री लेकर ट्रेन में सफर न करें. इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर अपनी बारी का इंतजार करते यात्री (ETV Bharat)

रांची रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ पदाधिकारी सूरज पांडे ने बताया कि त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण लगातार निगरानी और गश्ती की जा रही है. यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है. ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पटाखे लेकर ट्रेन में सफर करना प्रतिबंधित है. जांच के दौरान एक यात्री के सामान से पटाखे मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया. यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री लेकर ट्रेन में यात्रा न करें.