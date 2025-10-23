ETV Bharat / state

सैलानियों से गुलजार उदयपुर, पर्यटक बोले- इससे सुंदर शहर नहीं

दीपावली बाद उदयपुर में देसी-विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ रही. लबालब झीलों और राजस्थानी संस्कृति ने पर्यटकों को आकर्षित किया.

Tourist Season in Udaipur
झील में बोटिंग के लिए आए पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: दीपावली का पर्व संपन्न होते ही झीलों की नगरी उदयपुर देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार हो गई है. देश-दुनिया से बड़ी संख्या में सैलानी यहां घूमने पहुंच रहे हैं, जिससे सभी पर्यटन स्थलों पर भीड़ देखने को मिल रही है. इन दिनों लेकसिटी में विशेष तौर पर गुजराती पर्यटकों की बहार है.

दीपावली के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के सैलानी यहां पहुंचे हैं. फतेहसागर झील की पाल पर बड़ी संख्या में पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाते देखे गए. लाभ पंचमी तक गुजरात से और भी पर्यटकों के आने का अनुमान है. पर्यटक राजस्थानी व्यंजनों का आनंद लेते और स्थानीय संस्कृति में रंगते हुए नजर आए. फतेहसागर और पिछोला झील पर बोटिंग के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं.

उदयपुर में सैलानियों की भरमार (ETV Bharat Udaipur)

गुजरात से आए पर्यटक राजेश ने कहा कि मानसून की बारिश के बाद उदयपुर की झीलें लबालब हैं, जिसने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं. साथ ही यहां के राजस्थानी और मेवाड़ी व्यंजनों के स्वाद भी लाजवाब हैं.

Tourist Season in Udaipur
झील किनारे खड़े पयर्टक (ETV Bharat Udaipur)

पर्यटन स्थलों पर जमावड़ा: उदयपुर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जग मंदिर, लेक पैलेस, सज्जनगढ़, दूध तलाई, सहेलियों की बाड़ी, प्रताप गौरव केंद्र, शिल्पग्राम आदि पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है. इसके अलावा, एकलिंगजी मंदिर, जगदीश मंदिर, महाकाल मंदिर, करणी माता और नीमच माता मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है.

24 घंटे डेस्टिनेशन सिटी की योजना: पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार उदयपुर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आने का अनुमान है. पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि लेकसिटी, वेडिंग सिटी और कॉन्फ्रेंस सिटी के प्रति पर्यटकों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. हमारी योजना उदयपुर को एक 24 घंटे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की है, जिसके लिए नए आकर्षण और इवेंट्स लाने की दिशा में काम करना होगा.

