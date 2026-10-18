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दिल्ली के कालकाजी मंदिर में महाअष्टमी पर जुटी भक्तों की भारी भीड़, घुटने के बल चलते हुए पहुंचे श्रद्धालु

कालकाजी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में आठवें दिन मां कालका के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. रविवार शाम को श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगाकर दो से तीन घंटे इंतजार करते नजर आए. वहीं इस दौरान कुछ श्रद्धालु कालकाजी मंदिर में हाथों में दीपक जलाए घुटनों के बल आते और माता के जयकारे लगाते नजर आए.

मंदिर पहुंची श्रद्धालु आरती ने बताया कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों के लिए दर्शन कर पाना अच्छे से हो पाना संभव नहीं हो पा रहा. गर्भगृह तक जाते-जाते श्रद्धालुओं को पुलिस जल्द से जल्द आगे चलने को कहा जा रहा है. वहीं माता कालकाजी की आस्था में कई श्रद्धालु दीपक लेकर घुटने के बल चलते हुए भी आ रहे हैं.