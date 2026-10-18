दिल्ली के कालकाजी मंदिर में महाअष्टमी पर जुटी भक्तों की भारी भीड़, घुटने के बल चलते हुए पहुंचे श्रद्धालु
इस दौरान श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगाकर दो से तीन घंटे इंतजार करते नजर आए. वहीं कई श्रद्धालुओं ने बाहर से ही दर्शन किया.
Published : October 18, 2026 at 10:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में आठवें दिन मां कालका के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. रविवार शाम को श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगाकर दो से तीन घंटे इंतजार करते नजर आए. वहीं इस दौरान कुछ श्रद्धालु कालकाजी मंदिर में हाथों में दीपक जलाए घुटनों के बल आते और माता के जयकारे लगाते नजर आए.
मंदिर पहुंची श्रद्धालु आरती ने बताया कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों के लिए दर्शन कर पाना अच्छे से हो पाना संभव नहीं हो पा रहा. गर्भगृह तक जाते-जाते श्रद्धालुओं को पुलिस जल्द से जल्द आगे चलने को कहा जा रहा है. वहीं माता कालकाजी की आस्था में कई श्रद्धालु दीपक लेकर घुटने के बल चलते हुए भी आ रहे हैं.
उनके अलावा वल्लभगढ़ से आए श्रद्धालु महेश कुमार ने कहा कि वे काफी दिनों बाद मां कालकाजी के दर्शन करने आए. यहां भक्तों का तांता लगा रहा. दो-तीन घंटे से लाइन में लगने के बावजूद भी ठीक से दर्शन नहीं हो पाया. उधर श्रद्धालु सोनिया ने बताया कि आज बहुत भीड़ है, आसानी से मां कालकाजी के दर्शन कर पाना संभव नहीं. हम लोग बाहर से ही उनके भवन के पास से लाइन में लगकर दर्शन करते हुए बाहर निकले हैं.
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वहीं श्रद्धालु बाला देवी ने बताया, वीआईपी लाइन में लगकर माता कालका के दर्शन किया. प्रशासन की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से माता कालका के दर्शन अच्छे से हो पाए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.
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