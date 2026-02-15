ETV Bharat / state

नोएडा के बिसरख गांव स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कभी रावण करता था यहा पूजा

मान्यता है कि इस गांव का नाम पहले विश्वेशरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा था. जानिए श्रद्धालुओं ने क्या कहा..

बिसरख गांव स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़
बिसरख गांव स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 15, 2026 at 5:05 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा का बिसरख गांव, जिसे रावण की जन्मस्थली माना जाता है रविवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान महादेव के भक्तों यहां हुजूम उमड़ा. श्रद्धालु उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन के लिए कतारों में लगे नजर आए, जिसे कभी रावण पूजता था. इस मौके पर यहां विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया. प्रशासन की तरफ से यहां पुलिस बल की भी तैनाती की गई.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस गांव का नाम पहले विश्वेशरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा था और रावण स्वयं यहां सुरंग के रास्ते गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर तक पूजा करने जाता था. खास बात यह है कि इस मंदिर परिसर में रावण की मूर्ति की भी स्थापना की गई है. बिसरख मंदिर के पुजारी प्रिंस मिश्रा कहते है, कि यहां तड़के 3:00 बजे से ही भक्तों का तांता लग गया था.

महाशिवरात्रि पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV BHARAT)

पहली बार दर्शन करने पहुंचा परिवार: श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है. मंदिर की महिमा इतनी अलौकिक है कि लोग दूर-दराज से यहां खिंचे चले आते हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. श्रद्धालु निशा चौहान ने कहा कि वह इस मंदिर पर पहली बार आई हैं. इस मंदिर के बारे में लोगों से काफी सुनने के बाद जलाभिषेक करने पहुंची. भीड़ में इंतजार के बाद जलाभिषेक करने में ही एक अलग ही आनंद है.

शिवमय हुआ वातावरण: उनके अलावा श्रद्धालु विमल कुमार तलवार ने बताया कि आज वह पहली बार पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में जलाभिषेक करने आए. यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है और पूरा वातावरण एक तरह से देखा जाए तो भक्ति मय हो गया है. पूजा अर्चना के बाद यहां भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया, बहुत अच्छा लगा.

