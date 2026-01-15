ETV Bharat / state

एशिया के सबसे गर्म सूर्यकुंड में लगा मकर संक्रांति का मेला, सैकड़ों लोगों ने लगाई डुबकी

मकर संक्रांति के मौके पर हजारीबाग में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया.

huge-crowd-of-devotees-gathered-at-asia-hottest-suryakund-on-makar-sankranti
एशिया का सबसे गर्म सूर्यकुंड (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 15, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिले के बरकट्ठा प्रखंड में एशिया का सबसे गर्म सूर्यकुंड है. यहां मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है. 15 दिवसीय मेले का उद्घाटन स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कई लोगों ने सामूहिक रूप से किया. इस मेले में दूसरे राज्य से भी लोग पहुंचते हैं. देवघर श्रावणी मेला के बाद झारखंड का यह दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है. यहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर स्नान किया.

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक अमित कुमार यादव ने लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. यह मेला ऐतिहासिक है, जहां झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं. लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. सिर्फ सीसीटीवी ओर सुरक्षाकर्मी के भरोसे नहीं रहना है. मेले की साफ सफाई पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो.

लोगों को संबोधित करते विधायक अमित कुमार यादव (ETV BHARAT)

यहां लगभग चार बजे सुबह से लोगों का तांता लगा रहा. मान्यता है कि भगवान श्रीराम वनवास के वक्त सुरजकुंड में वास किए थे. माता सीता द्वारा छठ पर्व करने के लिए लक्ष्मण ने अपनी तीर से सुरजकुंड की स्थापना की थी. स्थापना काल से लेकर अनवरत गर्म पानी जलस्त्रोत चल रहा है. वैज्ञानिक धारणा के मुताबिक गंधक की रसायनिक प्रतिक्रिया के चलते पानी गर्म है. लोक आस्था के मुताबिक कुंड में आंवला डालने से संतानोपत्ति की जानकारी प्राप्त होती है.

हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित सूर्यकुंड एशिया का सबसे गर्म कुंड है. इस परिसर में पांच कुंड सुरजकुंड, रामकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मणकुंड, भरतकुंड मौजूद हैं. सभी कुंडों का तापमान अलग-अलग होता है. यहां के मुख्य कुंड के पानी का तापमान 88.8 डिग्री रहता है. ठंड के मौसम में भी इस कुंड का प्राकृतिक और सामान्य तापमान 88.8 डिग्री ही रहता है. कुंड में बराबर स्नान करने व जल सेवन करने से चर्मरोग समेत जैसे कई बीमारी दूर होती है.

ये भी पढ़ें: देवघर में मकर संक्रांति पर उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष भोग और पूजा का आयोजन

मकर संक्रांति पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भोलेनाथ को लगा दही, चूड़ा और तिल का भोग

तिल और गुड़ की खुशबू से महक उठा जमशेदपुर, जानें कितने में बिक रहा तिलकुट

TAGGED:

मकर संक्रांति
एशिया का सबसे गर्म सूर्यकुंड
MAKAR SANKRANTI
हजारीबाग का सूर्यकुंड
SURYAKUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.