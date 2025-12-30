ETV Bharat / state

मिर्जापुर में भारी भीड़ को देखते हुए नए साल पर मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श दर्शन पर लगी रोक

मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर डीएम ने 2 दिन 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है.

Photo Credit; ETV Bharat
नए साल पर मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में स्पर्श दर्शन पर लगी रोक (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 5:26 PM IST

मिर्जापुर: नए साल से पहले ही देश-प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में मिर्जापुर के विंध्याचल मां विन्ध्वासिनी देवी मंदिर में हर दिन करीब 30 हजार की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. क्राउड को देखते हुए मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर दो दिन के लिए रोक लगा दी गई है. वहीं ठंड से बचने के लिए जगह-जगह हीटर लगाया गया है.

मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, मिर्जापुर (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, हर कोई नए साल की शुरुआत मंदिरों में माथा टेक कर देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेकर करना चाहता है. यही कारण है कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर नए साल के पहले से ही भीड़ बढ़ रही है. मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर भी भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. साथ ही भीड़ को देखते हुए मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर डीएम ने 2 दिन 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है.

साल के आखिरी तारीख और नव वर्ष की पहली तारीख में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है. जिला प्रशासन ने चरण स्पर्श पर रोक के साथ ही ठंड को देखते हुए, श्रद्धालुओं के लिए 12 जगह पर हीटर लगवा रखा है. वहीं मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि मां का दर्शन पूजन किया बहुत अच्छा लगा, यहां पर आकर बहुत सुकून मिलता है.

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नववर्ष को देखते हुए पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, इसके साथ ही चरण स्पर्श पर रोक लगा दी गई है. आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि यहां पर सुगमता पूर्वक दर्शन करें, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं.

TAGGED:

विंध्यवासिनी देवी स्पर्श दर्शन रोक
SPARSH DARSHAN BAN VINDHYAVASINI
विंध्यवासिनी स्पर्श दर्शन रोक
मिर्जापुर न्यूज
VINDHYAVASINI SPARSH DARSHAN BAN

