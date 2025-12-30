ETV Bharat / state

मिर्जापुर में भारी भीड़ को देखते हुए नए साल पर मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श दर्शन पर लगी रोक

नए साल पर मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में स्पर्श दर्शन पर लगी रोक ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: नए साल से पहले ही देश-प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में मिर्जापुर के विंध्याचल मां विन्ध्वासिनी देवी मंदिर में हर दिन करीब 30 हजार की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. क्राउड को देखते हुए मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर दो दिन के लिए रोक लगा दी गई है. वहीं ठंड से बचने के लिए जगह-जगह हीटर लगाया गया है. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, मिर्जापुर (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, हर कोई नए साल की शुरुआत मंदिरों में माथा टेक कर देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेकर करना चाहता है. यही कारण है कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर नए साल के पहले से ही भीड़ बढ़ रही है. मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर भी भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. साथ ही भीड़ को देखते हुए मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर डीएम ने 2 दिन 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है.