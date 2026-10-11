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प्रयागराज में पथरचट्टी रामलीला की ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब, गूंजे जयकारे

घोड़ा शोभायात्रा ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: धर्म, आस्था और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा प्रयागराज में शनिवार को श्री पथरचट्टी रामलीला कमेटी के तत्वावधान में ऐतिहासिक ‘कर्ण घोड़ा’ शोभायात्रा अत्यंत भव्यता, श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई. भगवान श्रीराम के जयकारों, डमरू दल की गूंज और पारंपरिक ढोल-ताशों की थाप के बीच जब लगभग 20 फीट ऊंचा सुसज्जित कर्ण घोड़ा सड़क पर उतरा, तो पूरा मार्ग रामभक्ति के रंग में सराबोर हो गया.

वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती से हुआ शुभारंभ: शोभायात्रा का विधिवत आरंभ हीवेट रोड स्थित श्री राम मंदिर (चमेली देवी धर्मशाला) से हुआ. इस पावन अवसर पर विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक रीति-रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच कर्ण घोड़े की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई.