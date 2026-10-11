प्रयागराज में पथरचट्टी रामलीला की ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब, गूंजे जयकारे
लगभग 20 फीट ऊंचा सुसज्जित कर्ण घोड़ा सड़क पर उतरा, तो पूरा मार्ग रामभक्ति के रंग में सराबोर हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:37 PM IST
प्रयागराज: धर्म, आस्था और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा प्रयागराज में शनिवार को श्री पथरचट्टी रामलीला कमेटी के तत्वावधान में ऐतिहासिक ‘कर्ण घोड़ा’ शोभायात्रा अत्यंत भव्यता, श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई. भगवान श्रीराम के जयकारों, डमरू दल की गूंज और पारंपरिक ढोल-ताशों की थाप के बीच जब लगभग 20 फीट ऊंचा सुसज्जित कर्ण घोड़ा सड़क पर उतरा, तो पूरा मार्ग रामभक्ति के रंग में सराबोर हो गया.
वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती से हुआ शुभारंभ: शोभायात्रा का विधिवत आरंभ हीवेट रोड स्थित श्री राम मंदिर (चमेली देवी धर्मशाला) से हुआ. इस पावन अवसर पर विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक रीति-रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच कर्ण घोड़े की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई.
प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने मुख्य यजमान के रूप में महाआरती कर प्रभु से नगरवासियों के कल्याण की कामना की. आरती संपन्न होते ही श्रद्धालुओं के गगनभेदी जयघोष "जय श्री राम" से समूचा परिसर गुंजायमान हो उठा.
सच्चे मोतियों का भव्य श्रृंगार और मनोहारी झांकियां: इस वर्ष कर्ण घोड़े का स्वरूप अत्यंत विहंगम और अलौकिक नजर आ रहा था. कारीगरों द्वारा लगभग 20 फीट ऊंचे इस प्रतीक को सच्चे मोतियों, नगीनों और आधुनिक बहुरंगी लाइटों से सजाया गया था.
शोभायात्रा में आगे-आगे पंजाब की मशहूर ढोल पार्टी, काशी के तर्ज पर डमरू वादक दल और दर्जनों डीजे धार्मिक धुनों का प्रवाह कर रहे थे. "राम न चलें हनुमान के बिना, हनुमान न चलें राम के बिना" जैसे भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमते नजर आए. इसके साथ ही श्रीराम चरित से जुड़ी कई मनमोहक झांकियां भी शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण रहीं, जिनके दर्शन पाकर श्रद्धालु निहाल हो गए.
पौराणिक मान्यता: कर्ण घोड़े के इस विशेष आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है. परंपरा के अनुसार, इसे भगवान श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व (घोड़े) का प्रतीक और प्रभु का संदेशवाहक माना जाता है. त्रेतायुग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप लव और कुश द्वारा इसी यज्ञीय अश्व को रोके जाने और बांधने के प्रसंग की स्मृति में सदियों से यह परंपरा जीवंत रूप से निभाई जा रही है.
इन मार्गों से गुजरी शोभायात्रा, भक्तों ने बिछाए पलक-पांवड़े हीवेट रोड स्थित चमेली देवी धर्मशाला से शुरू होकर शोभायात्रा कोठा पार्चा, बहादुरगंज, लोकनाथ चौराहा, ठठेरी बाजार, घंटाघर, जॉनसन गंज और बादशाही मंडी जैसे पारंपरिक मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई.
पूरे यात्रा मार्ग पर सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में खड़े श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर कर्ण घोड़े का स्वागत किया. जगह-जगह आरती उतारने और प्रसाद वितरण का क्रम निरंतर चलता रहा.
प्रशासनिक मुस्तैदी और सामाजिक सहभागिता: शोभायात्रा को शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. कोतवाली क्षेत्र की एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली, वहीं तेजतर्रार कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पूरे मार्ग पर भ्रमणशील रहे.
इस आयोजन में सामाजिक समरसता और एकजुटता का अनुपम दृश्य भी देखने को मिला. आयोजन में मुख्य रूप से विजय कुमार सिंह, रमेश कुमार जायसवाल, शेष नारायण द्विवेदी, धर्मेंद्र कुमार ‘भैया जी’, सतीश केसरवानी, दिनेश सर्राफा, विजय वैश्य, गोपाल जी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, उमा लाल पांडे, राजेश वैश्य, राजेश सिंह, महेंद्र कुमार गुप्ता, राकेश मल्होत्रा, मोहम्मद आमिर अकरम, स्थानीय विधायक, दर्जनों पार्षद, गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में रामभक्त उपस्थित रहे. कमेटी के पदाधिकारियों का जगह-जगह माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया.
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