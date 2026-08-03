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श्रावणी मेला 2026: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुई राजधानी, पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

सावन की पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह 3:30 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था.

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मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 11:34 AM IST

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रांची: सावन भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है. पूरे वर्ष शिवभक्त इस पावन महीने का इंतजार करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने और श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था और विश्वास के साथ सावन की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची के तमाम शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

शहर के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला, जहां "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "जय बाबा भोले" के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर और आसपास का इलाका भक्तिमय हो उठा. पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का आना तड़के सुबह 3:30 बजे से ही शुरू हो गया था.

मंदिर प्रशासन ने सुबह 4 बजे से दर्शन और जलार्पण की व्यवस्था शुरू कर दी थी. इसके बाद दिनभर भक्तों की लंबी कतारें लग रही है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उत्साह के साथ पहुंचे. भक्त अपने साथ गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की.

इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पहाड़ी मंदिर विकास समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों, आदिवासी समाज तथा पहन समाज के लोगों ने मिलकर व्यापक व्यवस्था की है. मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं, जिससे भीड़ का दबाव एक स्थान पर न बने.

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पहाड़ी मंदिर में स्थित शिवलिंग (ETV BHARAT)

महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है. मुख्य गर्भगृह में जलार्पण के दौरान पहले महिलाओं को प्रवेश दिया जा रहा है, उसके बाद पुरुष श्रद्धालुओं को दर्शन और जलाभिषेक का अवसर मिल रहा है. इससे व्यवस्था काफी अनुशासित और सुचारू बनी रही.

श्रद्धालु शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कतारबद्ध होकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते नजर आए. स्वयंसेवक लगातार श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते रहे, जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे. भीड़ अधिक होने के बावजूद कहीं भी अफरा-तफरी की स्थिति देखने को नहीं मिली.

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मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT)

पहाड़ी मंदिर के अलावा राजधानी के महाकाल मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में भी सावन की पहली सोमवारी को विशेष पूजा-अर्चना की गई. कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अर्घा सिस्टम के माध्यम से जलार्पण की व्यवस्था की गई, ताकि अधिक संख्या में आने वाले भक्त आसानी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकें.

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सिपाही बाबा (ETV BHARAT)

सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. मंदिर परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. महिला पुलिसकर्मियों के साथ पुरुष बटालियन के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आए. पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है. इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर वालंटियर तैनात किए गए थे, जो श्रद्धालुओं को सही दिशा दिखाने, कतारों को व्यवस्थित रखने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में जुटे रहे.

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पहाड़ी मंदिर के बाहर की तस्वीर (ETV BHARAT)

सावन की पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में उमड़ी आस्था ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है. भक्ति, अनुशासन और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की.

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