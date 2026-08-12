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फिरोजाबाद में नहर से निकलकर खेत में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

खेत में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ ( Photo credit: ETV Bharat )