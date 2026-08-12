फिरोजाबाद में नहर से निकलकर खेत में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
क्षेत्रीय वनाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से झाल गोपालपुर नहर में छोड़ दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 11:07 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद में एक विशालकाय मगरमच्छ को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए. गनीमत रही कि समय रहते लोगों को जानकारी मिल गयी और उन्होंने वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी. वन विभाग की टीम बुलाकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे नहर में छोड़ दिया.
मामला जसराना क्षेत्र के गांव नगला रामा का है, जहां गांव के पास खेतों में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया. खेतों में मगरमच्छ होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. मगरमच्छ को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सबसे पहले ग्रामीणों को मगरमच्छ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी.
क्षेत्रीय वनाधिकारी आशीष कुमार के मुताबिक, गांव के समीप से गुजरने वाले बंबे यानी नहर की छोटी धारा के रास्ते यह मगरमच्छ भटककर खेतों तक पहुंच गया था. शाम को खेतों की ओर गए कुछ ग्रामीणों की नजर अचानक विशालकाय मगरमच्छ पर पड़ी. खेत में इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और कुछ ही देर में इसकी सूचना पूरे गांव में फैल गई.
मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. भीड़ बढ़ने और लोगों के शोर-शराबे के कारण मगरमच्छ घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा. ऐसे में वन विभाग ने ग्रामीणों को मौके से दूर कराया, ताकि किसी व्यक्ति के साथ-साथ मगरमच्छ को भी नुकसान न पहुंचे. रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया.
उन्होंने बताया कि इसके बाद उसे पिंजरे में बंद कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से झाल गोपालपुर नहर में छोड़ दिया गया है. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि नहर, बंबे और जलाशयों के आसपास किसी भी प्रकार के जंगली जीव दिखाई देने पर उसके नजदीक जाने या उसे पकड़ने का प्रयास न करें. तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित टीम मौके पर पहुंचकर वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर सके.
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