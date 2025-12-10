ETV Bharat / state

2.97 क्विंटल डोडा-पोस्त पकड़ा, गाड़ी छोड़ चालक हुआ फरार, नंबर प्लेट बदलकर पुलिस को दे रहा था चकमा

जयपुर: राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है. एक गाड़ी में करीब 2.97 क्विंटल डोडा-पोस्त पकड़ा गया है. हालांकि, गाड़ी का चालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग खड़ा हुआ. नशे की यह खेप चित्तौड़गढ़ से मारवाड़ ले जाई जा रही थी. गाड़ी में कई नंबर प्लेट भी मिली हैं. पड़ताल में सामने आया है कि गाड़ी का चालक पुलिस से बचने के लिए रास्ते में हर बार टोल पार करने के बाद अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेता था. जिस गाड़ी में नशे की खेप ले जाई जा रही थी. वह भी चोरी की होने की संभावना है.

सूचना मिलने पर एएनटीएफ ने बिछाया जाल: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ की जालोर टीम ने गुजरात से सटे सिरोही में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. चित्तौड़गढ़ से मारवाड़ इलाके में नशे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. एएनटीएफ ने जानकारी जुटाई और नशे की खेप पकड़ने के लिए जाल बिछाया. एएनटीएफ और पुलिस ने पीछा किया तो पिंडवाड़ा में टोल पार करने के बाद कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतार ली. आखिरकार एएनटीएफ ने उसे घेरा तो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी में 14 कट्टों में 2.97 क्विंटल डोडा-पोस्त भरा हुआ था. जिसे एएनटीएफ ने जब्त कर लिया है.