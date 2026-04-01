पटना में JDU MLA के दोस्त को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर.. CCTV में कैद वारदात
पटना में अपराधियों ने अपार्टमेंट के अंदर घुसकर तांडव मचाया हैं. बदमाशों ने जेडीयू नेता के दोस्त और कारोबारी को लोगी मार दी. पढ़ें
Published : April 1, 2026 at 10:10 AM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके का है, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
पटना में कारोबारी दिलीप सिंह पर फायरिंग : जानकारी के अनुसार, घटना सीपी ठाकुर रोड नंबर-2 स्थित एक अपार्टमेंट के गेट के पास हुई. घायल कारोबारी की पहचान दिलीप सिंह के रूप में हुई है. दिलीप सिंह बोरिंग रोड स्थित कुमार टावर में अपने कार्यालय 'एमपी इंजिकॉम' से मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अपार्टमेंट लौटे थे. जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.
पांच राउंड फायरिंग: जिस वक्त घटना हुई, उस वक्त दिलीप सिंह के घर के सामने कुछ लोग मौजूद थे. गोली की आवाज सुनकर लोग इधर-उधर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों ने करीब पांच राउंड फायरिंग की होगी. दिलीप सिंह को दो गोलियां लगी. गोली लगते ही वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. अपराधी मौके से फरा हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल इलाज के लिए पटना के रुबन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति चिंताजनक बनी है.
एक खोखा बरामद किया : घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इसके अलावा जिला इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है.
वारदात CCTV में कैद हो गई : पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि दिलीप सिंह जैसे ही अपार्टमेंट की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, एक हथियारबंद अपराधी उन्हें रोकता है. हाथ में बंदूक देख कारोबारी अंदर की ओर भागते हैं. दो अपराधी अंदर घर में घुस जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है. घायल होने के बावजूद दिलीप सिंह अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट की ओर भागते हैं, लेकिन अपराधी उनका पीछा करते हुए लगातार गोली चलाते रहता है.
''पुलिस टीम को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. ''- साकेत कुमार, सीडीपीओ सचिवालय 2
संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी : घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बाइक पर सवार होकर अटल पथ की ओर फरार हो जाते हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
'घटना चिंतानजक': जानकारी के अनुसार दिलीप सिंह फुलवारीशरीफ से जदयू विधायक श्याम रजक के करीबी दोस्त बताये जाते हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद श्याम रजक दिलीप सिंह का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे. जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि इस तरह की घटना चिंतानजक हैं. उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे.
''इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मैं पुलिस से मांग करता हूं कि वह जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दें.''- श्याम रजक, नेता, जेडीयू
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