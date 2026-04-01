ETV Bharat / state

पटना में JDU MLA के दोस्त को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर.. CCTV में कैद वारदात

पटना में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी दिलीप सिंह पर फायरिंग की ( ETV Bharat )