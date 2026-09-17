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HTET पर शिक्षकों की नाराजगी के बीच बोले महिपाल ढांडा, कहा- "सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 5 साल से ज्यादा सेवा बची है तो टेस्ट करना होगा क्लियर"

प्रमोशन में आ सकती है दिक्कत: शिक्षा मंत्री ने बताया कि, "HTET की पात्रता पूरी नहीं करने पर शिक्षकों को पदोन्नति से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जिनकी पांच वर्ष से कम सेवा बची है, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति तक HTET क्लियर करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर पदोन्नति में दिक्कत आ सकती है."

पांच साल से ज्यादा सेवा वालों के लिए अनिवार्य: महिपाल ढांडा ने बताया कि, "जिन शिक्षकों की पांच वर्ष से अधिक की सेवा बाकी है, उन्हें HTET पास करना होगा. जिन शिक्षकों की पांच वर्ष से अधिक सेवा बची है, उनके लिए HTET क्लियर करना जरूरी है.पांच वर्ष से कम सेवा बचने वाले शिक्षक भी सेवानिवृत्ति तक HTET क्लियर नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रभावित हो सकती है."

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला: शिक्षकों की नाराजगी से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "HTET को लेकर जो व्यवस्था लागू हुई है, वह राज्य सरकार का निर्णय नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण पात्रता टेस्ट जरूरी हुआ है. यह आदेश पूरे देश के लिए है और इसी के तहत प्रदेश में भी व्यवस्था लागू की जा रही है."

पानीपत: हरियाणा में शिक्षकों के लिए HTET पास करने की अनिवार्यता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि, "HTET को लेकर लागू की गई व्यवस्था राज्य सरकार का अपना फैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यह पात्रता परीक्षा जरूरी हुई है. जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष से अधिक समय बचा है, उनके लिए HTET क्लियर करना जरूरी होगा. वहीं, पांच वर्ष से कम सेवा बचने वाले शिक्षकों को भी सेवानिवृत्ति तक इसे पास करना होगा."

शिक्षकों से नाराजगी न रखने की अपील: महिपाल ढांडा ने कहा कि, "चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए HTET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की नाराजगी सरकार के प्रति नहीं होनी चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश के लिए आदेश है, इसलिए इसे लेकर शिक्षकों के सरकार से नाराज होने की बात नहीं है. प्रदेश के शिक्षकों ने विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रदेश में परीक्षा परिणामों में सुधार शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है और शिक्षकों के हित में जो भी बेहतर संभव होगा, सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी."

सेवा संकल्प अभियान में होंगी प्रतियोगिताएं:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू होने वाले एक माह के सेवा संकल्प अभियान के तहत शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा. मंत्री ने बताया कि पेंटिंग, ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताओं के अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे. इन गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों में देश के विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प की भावना मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा.

17 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम: महिपाल ढांडा ने बताया कि, "सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा. अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाएगा. नए रोड, भवन और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण वाले स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."

खराब टैबलेट का अलग-अलग डाटा तैयार: साल 2022 में विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट के खराब होने के मामले पर भी शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, "विभाग ने खराब टैबलेट की सूची मांगी है और अधिकारियों को इनकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जो टैबलेट रिपेयर हो सकते हैं, उन्हें ठीक करवाया जाएगा, जबकि पूरी तरह खराब यानी कंडम टैबलेट की संख्या अलग से दर्ज की जाएगी. विभाग की रिपोर्ट में चालू हालत वाले, रिपेयर योग्य और पूरी तरह कंडम हो चुके टैबलेट का अलग-अलग विवरण शामिल होगा. पूरी तरह कंडम टैबलेट की संख्या बहुत अधिक नहीं है, जबकि रिपेयर योग्य टैबलेट की संख्या ठीक-ठाक है. विभाग रिपोर्ट तैयार कर टैबलेट की वास्तविक स्थिति का आंकड़ा जुटा रहा है."

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