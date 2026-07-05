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हरियाणा में एचटेट परीक्षा संपन्न, धूपड़ बोले - कल जारी होगी आंसर की, 28 दिनों से पहले जारी होगा रिजल्ट

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षाएं प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गई. शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी या चिटिंग का केस नहीं बना. उन्होंने कहा कि कल आंसर की जारी कर 28 दिन से पहले रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा.

"अफवाह पर ध्यान ना दें" : प्रदेश भर में 4 और 5 जुलाई को आयोजित हुई एचटेट की परीक्षाओं के समापन होने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि प्रदेश भर में 383 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 33 हजार 294 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. वहीं कई जगह पेपर व प्रश्नों में आई ख़ामी पर उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अफ़वाह पर ध्यान ना दे. साथ ही भरोसा दिलाया कि हम किसी भी बच्चे का अहित नहीं होने देंगे.

हरियाणा में एचटेट परीक्षा संपन्न (ETV Bharat)

कल जारी होगी आंसर की : शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कल आंसर की (Key) जारी की जाएगी. फिर किसी को भी, जो भी ऑब्जेक्शन होंगे, एक्सपर्ट्स टीम से उसका समाधान करवाएंगे. उन्होंने कहा कि तीनों परीक्षाओं में कहीं कोई नकल या गड़बड़ी का केस नहीं बना है. चेयरमैन ने बताया कि देश में बार-बार पेपर लीक होने से हमने भी सबक लिया, जिसके चलते एचटेट का कोई भी पेपर किसी को नहीं दिखाया. यहां तक की मैंने भी कोई पेपर नहीं देखा. अंत में चेयरमैन ने कहा कि 28 दिन से पहले एचटेट का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा. प्रदेश के कुछ सेंटर्स से कुछ बच्चों द्वारा बिना सील के पेपर देने, कुछ प्रश्नों के गलत उतर या प्रश्न ही सही ना होने की शिकायतें आई थी. पर शिक्षा बोर्ड प्रशासन इन सभी का समाधान करने का भरोसा देकर ये परीक्षाएं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होने का दावा कर रहा है.