ETV Bharat / state

हरियाणा में एचटेट परीक्षा संपन्न, धूपड़ बोले - कल जारी होगी आंसर की, 28 दिनों से पहले जारी होगा रिजल्ट

हरियाणा में एचटेट परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है. 28 दिन से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा.

HTET exams conducted by the Haryana Board of School Education Chairman Shankar Lal Dhupad
हरियाणा में एचटेट परीक्षा संपन्न (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 8:19 PM IST

|

Updated : July 5, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षाएं प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गई. शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी या चिटिंग का केस नहीं बना. उन्होंने कहा कि कल आंसर की जारी कर 28 दिन से पहले रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा.

"अफवाह पर ध्यान ना दें" : प्रदेश भर में 4 और 5 जुलाई को आयोजित हुई एचटेट की परीक्षाओं के समापन होने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि प्रदेश भर में 383 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 33 हजार 294 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. वहीं कई जगह पेपर व प्रश्नों में आई ख़ामी पर उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अफ़वाह पर ध्यान ना दे. साथ ही भरोसा दिलाया कि हम किसी भी बच्चे का अहित नहीं होने देंगे.

हरियाणा में एचटेट परीक्षा संपन्न (ETV Bharat)

कल जारी होगी आंसर की : शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कल आंसर की (Key) जारी की जाएगी. फिर किसी को भी, जो भी ऑब्जेक्शन होंगे, एक्सपर्ट्स टीम से उसका समाधान करवाएंगे. उन्होंने कहा कि तीनों परीक्षाओं में कहीं कोई नकल या गड़बड़ी का केस नहीं बना है. चेयरमैन ने बताया कि देश में बार-बार पेपर लीक होने से हमने भी सबक लिया, जिसके चलते एचटेट का कोई भी पेपर किसी को नहीं दिखाया. यहां तक की मैंने भी कोई पेपर नहीं देखा. अंत में चेयरमैन ने कहा कि 28 दिन से पहले एचटेट का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा. प्रदेश के कुछ सेंटर्स से कुछ बच्चों द्वारा बिना सील के पेपर देने, कुछ प्रश्नों के गलत उतर या प्रश्न ही सही ना होने की शिकायतें आई थी. पर शिक्षा बोर्ड प्रशासन इन सभी का समाधान करने का भरोसा देकर ये परीक्षाएं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होने का दावा कर रहा है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : HTET लेवल 2 की परीक्षा संपन्न: अभर्थी बोले- 'पेपर में काफी मिस्टेक, प्रश्नों की नंबरिंग सही नहीं होने से परेशानी हुई'

ये भी पढ़ें : सोमवार को जारी होगी HTET Answer Key, सिलेबस बदले जाने से अभ्यार्थियों में नाराजगी

ये भी पढ़ें : HTET परीक्षा में बड़ी चूक! बिना सील के बांटे गए प्रश्न पत्र, एग्जाम के निष्पक्षता पर परीक्षार्थी ने उठाए सवाल

Last Updated : July 5, 2026 at 8:40 PM IST

TAGGED:

HARYANA HTET EXAM 2026
HARYANA BOARD OF SCHOOL EDUCATION
SHANKAR LAL DHUPAD
एचटेट परीक्षा
HARYANA HTET EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.