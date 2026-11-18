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एचटेट परीक्षा के लिए अभ्यार्थी 27 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, इन बातों का रखें ध्यान

Bhiwani Board ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 26 व 27 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन कर रहा है. इस परीक्षा के लिए 18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लाइव कर दिए गए हैं. परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना बुलेटिन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट इन पर उपलब्ध है.

एचटेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर 27 नवंबर की रात्रि 23:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा शुल्क के रूप में यदि कोई सामान्य व अन्य अभ्यर्थी एक लेवल के लिए आवेदन करता है, तो उसे 1200 रुपये, दो लेवलों के लिए 2000 रुपये तथा तीनों लेवलों के लिए 2600 रुपये फीस चुकानी होगी. इसी प्रकार हरियाणा के अनुसूचित जाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक लेवल का शुल्क 700 रुपये, दो लेवलों का 1100 रुपये तथा तीनों लेवलों का 1400 रुपये निर्धारित किया गया है.