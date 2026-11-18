एचटेट परीक्षा के लिए अभ्यार्थी 27 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, इन बातों का रखें ध्यान
HTET Examination 2026: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 के लिए 18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लाइव कर दिए गए हैं.
Published : November 18, 2026 at 8:26 PM IST
भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 26 व 27 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन कर रहा है. इस परीक्षा के लिए 18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लाइव कर दिए गए हैं. परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना बुलेटिन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट इन पर उपलब्ध है.
एचटेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर 27 नवंबर की रात्रि 23:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा शुल्क के रूप में यदि कोई सामान्य व अन्य अभ्यर्थी एक लेवल के लिए आवेदन करता है, तो उसे 1200 रुपये, दो लेवलों के लिए 2000 रुपये तथा तीनों लेवलों के लिए 2600 रुपये फीस चुकानी होगी. इसी प्रकार हरियाणा के अनुसूचित जाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक लेवल का शुल्क 700 रुपये, दो लेवलों का 1100 रुपये तथा तीनों लेवलों का 1400 रुपये निर्धारित किया गया है.
एक से अधिक आवेदन पर उम्मीदवारी रद्द: बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन में दिए गए नियमों को अच्छी तरह समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें. आवेदन व परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेना अनिवार्य है. इसके अलावा, यदि कोई अभ्यर्थी एक पंजीकरण के बाद अन्य लेवल की परीक्षा देना चाहता है, तो वह उसी पंजीकरण के तहत ही अतिरिक्त लेवल के लिए आवेदन कर सकता है. एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
इन बातों का रखें ध्यान: चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने बतासया कि अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार का मौका देते हुए बोर्ड ने बताया कि वे अपने विवरण जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटोयुक्त पहचान-पत्र, तथा विषय चयन (लेवल 2 व 3) में 28 व 29 नवंबर को ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे. निर्धारित तिथि के बाद संशोधन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात लेवल, जाति वर्ग, गृह राज्य व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विकल्प में बदलाव नहीं किया जा सकेगा. अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सलाह देते हुए बोर्ड ने बताया कि तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9001837558 और ई-मेल आईडी एचटेटहैल्पडेस्क2026 एट दि रेट जीमेल डॉट काम पर संपर्क किया जा सकता है. साथ ही, नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखने का आह्वान किया गया है.
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