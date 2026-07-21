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जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ सकता है HTET का रिजल्ट, बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने दी जानकारी

HTET परीक्षा का परिणाम इस महीने के अंतिम सप्ताह में आ सकता है. बोर्ड की ओर से तैयारी की जा रही है.

HARYANA TEACHER ELIGIBILITY TEST
जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ सकता है HTET का परीक्षा परिणाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 5:51 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 6:03 PM IST

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भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 व 5 जुलाई को आयोजित हुई एचटेट परीक्षाओं के परिणाम इस माह के अंत तक घोषित किए जाएंगे. परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है. पिछले वर्ष अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम 45 दिन से पहले घोषित कर दिए गए थे. अबकी बार और भी पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कही है. यह बात उन्होंने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के अभिनंदन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. इस मौके पर एसोसिएशन बोर्ड चेयरमैन के समक्ष गली-महोल्लों में बगैर उचित स्थान के चलने वाले स्कूलों को बंद करने की मांग भी की.

23 जुलाई तक मार्किंग कार्य होगा पूराः मौके पर बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि "अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान प्रश्र पत्रों के 34 सैट बनाए गए थे. प्रति सैट लगभग 20 प्रश्रों पर परीक्षार्थियों ने ऑब्जेक्शन उनके पास भेजे हैं. जबकि एचसीएस परीक्षाओं के दौरान 100 प्रश्रों पर 33 ऑब्जेक्शन थे." बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि "एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से ऑब्जेक्शन को रिमूव कर परीक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के जल्द ही परिणाम घोषित होंगे. वहीं उन्होंने बताया कि "हाल ही में 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाओं और एक दिवसीय परीक्षाओं का आयोजन हुआ था, जिसमें 23 हजार 888 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे थे, जिनमें से 21 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. इनमें उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग कार्य 23 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा."

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह (ETV Bharat)

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद किया जाएः वहीं इस मौके पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि "हरियाणा प्रदेश में 1100 के लगभग अस्थाई मान्यता के स्कूल थे, जिसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग को लिखा था. इसके साथ ही अवैध अकादमियों और बगैर मान्यता के गली-महोल्लो में चल रहे निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने को लेकर भी उन्होंने हरियाणा प्रदेश के शिक्षा से जुड़े संस्थानों को लिखा है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा HTET परीक्षा की "आंसर की" जारी, बताए गए स्टेप्स फॉलो कर चुटकियों में करें डाउनलोड
Last Updated : July 21, 2026 at 6:03 PM IST

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