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जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ सकता है HTET का रिजल्ट, बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने दी जानकारी

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 व 5 जुलाई को आयोजित हुई एचटेट परीक्षाओं के परिणाम इस माह के अंत तक घोषित किए जाएंगे. परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है. पिछले वर्ष अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम 45 दिन से पहले घोषित कर दिए गए थे. अबकी बार और भी पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कही है. यह बात उन्होंने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के अभिनंदन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. इस मौके पर एसोसिएशन बोर्ड चेयरमैन के समक्ष गली-महोल्लों में बगैर उचित स्थान के चलने वाले स्कूलों को बंद करने की मांग भी की.

23 जुलाई तक मार्किंग कार्य होगा पूराः मौके पर बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि "अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान प्रश्र पत्रों के 34 सैट बनाए गए थे. प्रति सैट लगभग 20 प्रश्रों पर परीक्षार्थियों ने ऑब्जेक्शन उनके पास भेजे हैं. जबकि एचसीएस परीक्षाओं के दौरान 100 प्रश्रों पर 33 ऑब्जेक्शन थे." बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि "एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से ऑब्जेक्शन को रिमूव कर परीक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के जल्द ही परिणाम घोषित होंगे. वहीं उन्होंने बताया कि "हाल ही में 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाओं और एक दिवसीय परीक्षाओं का आयोजन हुआ था, जिसमें 23 हजार 888 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे थे, जिनमें से 21 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. इनमें उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग कार्य 23 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा."