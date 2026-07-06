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HTET परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, बोर्ड कार्यालय में खुशी, चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कर्मचारियों को खिलाई मिठाई

HTET परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने पर बोर्ड कार्यालय में जश्न ( ETV Bharat )