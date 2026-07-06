HTET परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, बोर्ड कार्यालय में खुशी, चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कर्मचारियों को खिलाई मिठाई
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न होने पर बोर्ड चेयरमैन ने खुशी में कार्याल में कर्मचारियों के बीच मिठाइयां बांटी.
Published : July 6, 2026 at 5:04 PM IST
भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 और 5 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जो कि प्रदेश भर में शांतिपूर्ण संचालित हुई. इस परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन पर शिक्षा बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धपूड़ ने बोर्ड कर्मचारियों और अभ्यार्थियों का विशेष आभार जताया, जिन्होंने परीक्षा के संचालन में निष्ठा एवं अनुशासन का परिचय दिया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा बोर्ड परिसर में मिठाई बांटकर कर्मचारियों को बधाई दी. शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि "कहीं कोई गड़बड़ी या चिटिंग का केस नहीं बना. आज अंसर की जारी कर 28 दिन से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा."
प्रश्नों में खामियों पर चेयरमैन ने दिया गोलमोल जवाब: प्रदेश भर में 4 और 5 जुलाई को आयोजित हुई. एचटेट की परीक्षाओं के समापन होने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि प्रदेश भर में 383 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 33 हजार 294 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. वहीं कई जगह पेपर और प्रश्नों में आई खामी पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि "कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें. साथ ही भरोसा दिलाया कि हम किसी भी बच्चे का अहित नहीं होने देंगे."
आज अंसर की होगा जारीः शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि आज अंसर की जारी की जाएगी. फिर किसी को भी, जो भी ऑब्जेशन होंगे, एक्सपर्ट्स टीम से उसका समाधान करवाएंगे. उन्होंने कहा कि "तीनों परीक्षाओं में कहीं कोई नकल या गड़बड़ी का केस नहीं बना है." चेयरमैन ने बताया कि "देश में बार-बार पेपर लिक होने से हमने भी सबक लिया, जिसके चलते एचटेट का कोई भी पेपर किसी को नहीं दिखाया. यहां तक की मैंने भी कोई पेपर नहीं देखा." अंत में चेयरमैन ने कहा कि 28 दिन से पहले एचटेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.
शिकायतों का बोर्ड ने समाधान का दिया भरोसाः प्रदेश के कुछ सेंटर्स से कुछ बच्चों द्वारा बिना सील के पेपर देने, कुछ प्रश्नों के गलत उतर या प्रश्न ही सही ना होने की शिकायतें आई थी. पर शिक्षा बोर्ड प्रशासन इन सभी का समाधान करने का भरोसा देकर ये परीक्षाएं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होने का दावा कर रहा है.