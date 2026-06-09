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बायोमेट्रिक मिसमैच पर भड़के एचटेट अभ्यर्थी, शिक्षा बोर्ड का किया घेराव, करीब 4 हजार अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित

भिवानी में एचटेट अभ्यर्थियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. बायोमेट्रिक सत्यापन में आ रही समस्या के समाधान की मांग.

HTET candidates protest in Bhiwani
HTET candidates protest in Bhiwani (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 11:50 AM IST

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भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के हजारों अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक सत्यापन में लगातार आ रही समस्याओं को लेकर सोमवार को भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई बार प्रयास करने के बावजूद उनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है.

भिवानी एचटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन: प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए 8 और 9 जून की तिथि निर्धारित की गई थी. निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे एक बार फिर बोर्ड कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया. इससे नाराज अभ्यर्थियों ने शिक्षा बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्या का जल्द समाधान करने की मांग उठाई.

बायोमेट्रिक मिसमैच पर भड़के एचटेट अभ्यर्थी, शिक्षा बोर्ड का किया घेराव (ETV Bharat)

करीब 4 हजार अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित: अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से शिक्षा बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा. बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण करीब 3 से 4 हजार अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित पड़ा हुआ है. इससे उनके भविष्य और रोजगार संबंधी योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. प्रदर्शन में हरियाणा के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा चंडीगढ़ से भी अभ्यर्थी पहुंचे.

दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा: गुजरात से आई अभ्यर्थी सीमा कहा कि "बार-बार भिवानी आने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हमारी मांग की कि बोर्ड प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले और लंबित परिणाम जल्द घोषित किए जाएं."

आंदोलन की चेतावनी: स्थिति को देखते हुए शिक्षा बोर्ड परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था. हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई. अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे. वहीं शिक्षा बोर्ड प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

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