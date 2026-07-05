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HTET लेवल 2 की परीक्षा संपन्न: अभर्थी बोले- 'पेपर में काफी मिस्टेक, प्रश्नों की नंबरिंग सही नहीं होने से परेशानी हुई'

Rohtak HTET Candidate Reactions ( ETV Bharat )