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हरियाणा में दिसंबर के अंत तक हो सकता है HTET, एक सप्ताह में घोषित होंगी परीक्षा की तारीखें, सरकार को भेजा प्रस्ताव, जल्द आएगा शेड्यूल

हरियाणा में दिसंबर के अंत तक हो सकता है HTET ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वर्ष 2026 की HTET परीक्षा दिसंबर में आयोजित करवाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए बोर्ड की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है. अगले एक सप्ताह में परीक्षा की तारीखों पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है.

दिसंबर के अंत तक परीक्षा करवाने की तैयारी: इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि, "HTET का आयोजन दिसंबर माह में करवाया जाएगा. दिसंबर के अंत तक HTET परीक्षा आयोजित करवाना संभावित है. इस संबंध में सरकार के साथ बातचीत चल रही है. अगले एक सप्ताह के भीतर परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी. बोर्ड की ओर से परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं."