HTET Exam 2026: हरियाणा में 26-27 दिसंबर को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, बोर्ड चेयरमैन ने किया तारीखों का ऐलान
HTET 2026 Exam Dates Announced: हरियाणा में HTET 2026 परीक्षा 26-27 दिसंबर को होगी. 2028 तक सेवारत शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी.
Published : November 16, 2026 at 1:49 PM IST
भिवानी: हरियाणा में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET-2026) की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने भिवानी में इसकी आधिकारिक जानकारी दी. परीक्षा का पूरा शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा.
सरकार से मिली परीक्षा की मंजूरी: बोर्ड चेयरमैन डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि, "HTET-2026 के आयोजन के लिए बोर्ड की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रस्ताव भेजा गया था. इस प्रस्ताव पर सरकार और डीएससी की ओर से 26 और 27 दिसंबर की तारीखों को औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है. परीक्षा की तारीखें तय हो चुकी हैं. आने वाले दिनों में इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा."
परीक्षा के लिए बोर्ड ने पूरी की तैयारियां: चेयरमैन ने बताया कि, "परीक्षा के सफल और पारदर्शी आयोजन के लिए बोर्ड ने प्रशासनिक स्तर पर सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं. बोर्ड को संभावित परीक्षा तिथियों का अनुमान था, इसलिए व्यवस्थाएं पहले से की जा रही थीं. HTET-2025 की परीक्षा 4 और 5 जुलाई को आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 2 लाख 31 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. इस बार भी परीक्षा व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी."
"घबराएं नहीं, तैयारी पर दें ध्यान": परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए डॉ. धूपड़ ने कहा कि, "भावी अध्यापक पूरी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें. अभ्यर्थियों को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. वे मजबूती से तैयारी करें और परीक्षा में सफलता हासिल करने का प्रयास करें. पूर्व वर्षों की तरह इस बार भी परीक्षा अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी."
2028 तक सेवारत शिक्षकों के लिए भी HTET अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जिक्र करते हुए बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि, "साल 2028 तक नियमित रूप से नौकरी कर रहे सेवारत शिक्षकों के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है. ऐसे में प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना होगा. बोर्ड इस दिशा में जरूरी व्यवस्थाएं कर रहा है, ताकि सभी पात्र शिक्षक निर्धारित समय में परीक्षा पास कर सकें."
अब साल में दो बार होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा: अभ्यर्थियों और सेवारत शिक्षकों को अधिक अवसर देने के लिए बोर्ड ने नई व्यवस्था भी शुरू की है. इसके तहत भविष्य में हर साल दो बार HTET आयोजित की जाएगी. इससे उन अभ्यर्थियों और शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिन्हें किसी कारणवश एक परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाती. बोर्ड का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना और शिक्षकों को पात्रता हासिल करने के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना है.
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