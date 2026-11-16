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HTET Exam 2026: हरियाणा में 26-27 दिसंबर को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, बोर्ड चेयरमैन ने किया तारीखों का ऐलान

बोर्ड चेयरमैन ने किया तारीखों का ऐलान ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET-2026) की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने भिवानी में इसकी आधिकारिक जानकारी दी. परीक्षा का पूरा शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा.

सरकार से मिली परीक्षा की मंजूरी: बोर्ड चेयरमैन डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि, "HTET-2026 के आयोजन के लिए बोर्ड की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रस्ताव भेजा गया था. इस प्रस्ताव पर सरकार और डीएससी की ओर से 26 और 27 दिसंबर की तारीखों को औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है. परीक्षा की तारीखें तय हो चुकी हैं. आने वाले दिनों में इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा."