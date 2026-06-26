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HTET-2025: 2.33 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर बोर्ड अलर्ट, 383 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, जैमर, बायोमेट्रिक और CCTV की निगरानी में होगा एग्जाम

महिलाओं की भागीदारी बनी खास आकर्षण: बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि, "इस बार परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों की संख्या पुरुषों की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है. यह प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रति महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सकारात्मक संकेत है."

383 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा: चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि, "इस वर्ष प्रदेशभर के 383 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2 लाख 33 हजार 294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. 4 जुलाई को सांयकालीन सत्र में लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा में 73,091 अभ्यर्थी शामिल होंगे. 5 जुलाई को प्रातःकालीन सत्र में लेवल-2 (टीजीटी) के 1,19,141 और सांयकालीन सत्र में लेवल-1 (पीआरटी) के 41,062 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे."

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 के सफल, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है. 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर बोर्ड चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने भिवानी स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और अभ्यर्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी. बोर्ड ने रोल नंबर जारी कर दिए हैं और अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

वेबसाइट पर उपलब्ध है परीक्षा शहर की जानकारी: शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि, "बोर्ड द्वारा रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि समय रहते यात्रा की उचित योजना बना सकें और किसी प्रकार की असुविधा से बचें."

नकल रोकने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था: चेयरमैन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि, "परीक्षा की पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बोर्ड का एक प्रतिनिधि और जिला प्रशासन का एक राजपत्रित अधिकारी तैनात रहेगा. नकल रोकने के लिए विशेष उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो जैमर, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों की जांच करेंगे."

बिना पहचान-पत्र नहीं मिलेगा प्रवेश: बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि, "परीक्षा केंद्रों पर तैनात सभी कर्मचारियों के लिए फोटोयुक्त पहचान-पत्र पहनना अनिवार्य रहेगा. बिना आई-कार्ड किसी भी कर्मचारी को प्रवेश नहीं मिलेगा. 3 से 5 जुलाई तक प्रत्येक जिले के शिक्षा कार्यालय में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो सीधे बोर्ड मुख्यालय से जुड़े रहेंगे और परीक्षा समाप्त होने के बाद अपनी रिपोर्ट तत्काल भेजेंगे."

दिव्यांगों और विवाहित महिलाओं को विशेष छूट: शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि, "नेत्रहीन एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटे 20 मिनट के हिसाब से कुल 50 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा. वहीं, विवाहित महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति होगी. इसके अलावा अन्य आभूषणों की अनुमति नहीं होगी. वहीं सिख अभ्यर्थी अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. मेरी अभ्यर्थियों से अपील है कि वे परीक्षा नियमों का पालन करते हुए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे."

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