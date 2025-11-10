ETV Bharat / state

HTET Result 2025: तीन महीने बाद हरियाणा बोर्ड ने जारी किया HTET रिजल्ट, केवल 14.14% परीक्षार्थी ही हुए सफल

HTET 2025 Result Declared: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है.

HTET 2025 Result
HTET रिजल्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 9:43 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 9:57 AM IST

भिवानी: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HTET का परिणाम जारी कर दिया है. इस बार का रिजल्ट परीक्षार्थियों के लिए बेहतर नहीं रहा. करीब 3.31 लाख अभ्यर्थियों में से सिर्फ 47 हजार परीक्षार्थी ही पास हो सके हैं. यानी कि कुल 14.14 प्रतिशत उम्मीदवारों ने ही परीक्षा में सफलता हासिल की है.

जुलाई में हुई परीक्षा: HTET परीक्षा 30 और 31 जुलाई को तीन लेवल में हुई थी. लेवल-1 (PRT), लेवल-2 (TGT) और लेवल-3 (PGT) में परीक्षा आयोजित की गई थी. बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक लेवल-1 का परिणाम 16.2%, लेवल-2 का 16.4% और लेवल-3 का मात्र 9.6% रहा.

हरियाणा बोर्ड ने जारी किया HTET रिजल्ट (ETV Bharat)

लंबे समय से था इंतजार: रिजल्ट को लेकर परीक्षार्थियों के बीच लंबे समय से इंतजार था. बोर्ड ने पहले एक महीने में परिणाम घोषित करने की बात कही थी, लेकिन 101 दिन बाद अब जाकर रिजल्ट जारी किया गया. देरी का कारण सिक्योरिटी ऑडिट बताया गया है.

बोर्ड चेयरमैन ने दी जानकारी: इस बार पहली बार शिक्षा बोर्ड ने बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही रिजल्ट घोषित किया. बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार शर्मा और उप अधीक्षक सतीश कुमार ने शिक्षा बोर्ड के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी साझा की.रिजल्ट को लेकर बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि ऑडिट के दौरान कुछ परीक्षार्थियों के अंक बढ़े हैं, जबकि कुछ के अंक घटे हैं. परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. पास हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं, वहीं, असफल विद्यार्थियों को दोबारा तैयारी कर अगली बार सफलता पाने के लिए प्रेरित किया गया.

बता दें कि HTET का यह परिणाम न केवल अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि शिक्षा बोर्ड के पारदर्शी मूल्यांकन की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है. हालांकि कम पास प्रतिशत ने यह भी साफ कर दिया है कि शिक्षक पात्रता की यह परीक्षा अब पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुकी है.

Last Updated : November 10, 2025 at 9:57 AM IST

