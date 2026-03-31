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एचटेट 2025 परीक्षा अप्रैल-मई में होगी आयोजित, रिजल्ट 15 मई तक घोषित, बोर्ड चेयरमैन पवन शर्मा ने की घोषणा

आवेदन पोर्टल फिर से खोला जाएगा: पवन शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए HTET परीक्षा के लिए आवेदन पोर्टल एक बार फिर से खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि, "जो उम्मीदवार किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस बार मौका मिलेगा. बोर्ड की ओर से परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं."

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट–2025 परीक्षा और बोर्ड रिजल्ट को लेकर अहम घोषणाएं की हैं. बोर्ड चेयरमैन पवन शर्मा ने बताया कि एचटेट–2025 परीक्षा अप्रैल और मई महीने में आयोजित की जाएगी. परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार की ओर से विशेष एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी.

पिछली परीक्षाओं की समीक्षा: चेयरमैन ने हाल ही में संपन्न हुई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि, "परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. नकल करने और करवाने वालों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू की गई थी, जिससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिली."

रिजल्ट की घोषणा: रिजल्ट को लेकर पवन शर्मा ने कहा, "सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट सबसे पहले घोषित किया जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी का रिजल्ट 15 मई तक जारी कर दिया जाएगा." इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन का जल्दी ही पता चल जाएगा और आगे की योजना बनाने में आसानी होगी.

स्टाफ और कर्मचारियों ने की सराहना: चेयरमैन ने परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में स्टाफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि, "सभी कर्मचारियों ने जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य निभाया और परीक्षा व्यवस्था को सुचारू रखा." कुल मिलाकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं. पवन शर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा और शीघ्र रिजल्ट दोनों ही मिलें.

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