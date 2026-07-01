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HTET 2025 के एडमिट कार्ड जारी, बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन, गलती की तो परीक्षा से हो सकते हैं बाहर

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट-2025 (लेवल-1, 2 और 3) के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया है. अभ्यर्थी 1 जुलाई से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के समय, जरूरी दस्तावेज और अन्य नियमों को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए हैं.

1 जुलाई से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET)-2025 का आयोजन 4 और 5 जुलाई को किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 1 जुलाई से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

रंगीन प्रिंट अनिवार्य, बिना इन दस्तावेजों के नहीं मिलेगी एंट्री: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट लेकर आना अनिवार्य होगा. एक पृष्ठीय प्रवेश पत्र की सेंटर कॉपी और कैंडिडेट कॉपी दोनों का अलग-अलग रंगीन प्रिंट साथ लाना होगा. इसके अलावा आवेदन के समय जिस फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था, उसकी मूल प्रति भी परीक्षा केंद्र पर साथ लानी होगी.

परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना होगा: बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान मेटल डिटेक्टर से जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन, अंगूठे के निशान और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. समय पर केंद्र नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.