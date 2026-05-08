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CET ग्रुप-C अभ्यर्थियों की 11 मई से शुरू होगी बायोमेट्रिक प्रक्रिया , HSSC ने जारी किए एडमिट कार्ड

HSSC ने CET ग्रुप-C अभ्यर्थियों की लंबित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए 11 मई से नया शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी किया है.

HSSC CET Group C 2025
HSSC ने जारी किए एडमिट कार्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 11:10 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 11:28 AM IST

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पंचकूला: सीईटी ग्रुप सी 2025 परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक नहीं हो सकी थी, अब उन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक 11 मई 2026 से आयोजित कराई जाएगी. यह सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई है. अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि बायोमेट्रिक के लिए 6 दिनों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. जबकि शेष बचे अभ्यर्थियों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा.

ईमेल से दी जाएगी सूचना:एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी अभ्यर्थियों से सांझा किया है, ताकि अभ्यर्थी सभी नवीन सूचनाओं संबंधी अपडेट हासिल करते रहें. यह व्हाट्सएप लिंक एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के आधिकारिक चैनल का है.

बायोमेट्रिक प्रक्रिया के मुख्य विवरण:बायोमेट्रिक प्रक्रिया की शुरूआत 11 मई 2026 से होगी. वहीं, बायोमेट्रिक नहीं करवा पाने वाले उम्मीदवारों को अपने CET पंजीकरण लॉगिन के माध्यम से आवंटित शेड्यूल और केंद्र पर जाना होगा. उम्मीदवारों को वेबसाइट से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, जिसमें दिनांक और समय (स्लॉट) का उल्लेख होगा.

पहचान पत्र साथ लाएं:अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड, सत्यापित आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड) साथ लाना अनिवार्य है. इसके साथ ही अन्य सभी विवरण संबंधी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट की जाएगी और उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है.

यहां से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड:योग्य उम्मीदवार अपने पंजीकरण क्रेडेंशियल का उपयोग करके सीईटी पोर्टल पर लॉग-इन करके अपना बायोमेट्रिक सत्यापन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रिपोर्टिंग तिथि, समय, सत्यापन स्थल और बायोमेट्रिक कैप्चरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जैसी जानकारी दी गई है.

ये भी पढ़ें:एक माह के भीतर आएगा CET का परीक्षा परिणाम, जानें कब जारी होगी आंसर की

Last Updated : May 8, 2026 at 11:28 AM IST

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