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CET ग्रुप-C अभ्यर्थियों की 11 मई से शुरू होगी बायोमेट्रिक प्रक्रिया , HSSC ने जारी किए एडमिट कार्ड

HSSC ने जारी किए एडमिट कार्ड ( ETV Bharat )

पंचकूला: सीईटी ग्रुप सी 2025 परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक नहीं हो सकी थी, अब उन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक 11 मई 2026 से आयोजित कराई जाएगी. यह सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई है. अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि बायोमेट्रिक के लिए 6 दिनों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. जबकि शेष बचे अभ्यर्थियों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा. ईमेल से दी जाएगी सूचना:एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी अभ्यर्थियों से सांझा किया है, ताकि अभ्यर्थी सभी नवीन सूचनाओं संबंधी अपडेट हासिल करते रहें. यह व्हाट्सएप लिंक एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के आधिकारिक चैनल का है.