हरियाणा वन विभाग भर्ती: HSSC ने घोषित किया PMT परिणाम, 23 नवंबर से फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट
HSSC PMT Result 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए PMT परिणाम और PST का शेड्यूल जारी किया.
Published : November 20, 2026 at 8:53 AM IST
पंचकूला: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने गुरुवार को नोटिस नंबर 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए पीएमटी (Physical Measurement Test) का नतीजा और पीएसटी (Physical Screening Test) शेड्यूल जारी कर दिया है.
पीएसटी की शुरुआत 23 नवंबर से: एचएसएससी ने वन विभाग में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड की घोषणा की है. आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार नोटिस नंबर 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत शारीरिक मापतौल टेस्ट (पीएमटी) में पास हुए छात्रों की लिस्ट जारी की गई है. साथ ही शारीरिक मापतौल (पीएसटी) की शुरुआत 23 नवंबर 2026 से शुरू की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने छात्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर सकते हैं और नतीजा भी डाउनलोड कर सकते हैं.
PMT नतीजा और PST शेड्यूल: आयोग ने तीन अलग-अलग नोटिस के माध्यम से वन विभाग के तीन प्रमुख पदों के लिए शॉर्टलिस्ट छात्रों के रजिस्ट्रेशन नंबर आरोही क्रम में जारी किए हैं.
- डिप्टी रेंजर (कैटेगरी 3): यह पद नोटिस नंबर 13/2024 के तहत है, जिसमें शारीरिक मापतौल टेस्ट पास करने वाले कुल 30 योग्य छात्रों के रजिस्ट्रेशन नंबर सूचीबद्ध किए हैं.
- फॉरेस्टर (कैटेगरी 1): यह भर्ती नोटिस नंबर 02/2026 के तहत है, जिसमें PMT क्वालीफाई करने वाले हजारों छात्रों की सूची जारी की गई है और उन्हें 23 नवंबर से शुरू होने वाले PST में शामिल होना है.
- फॉरेस्ट गार्ड (कैटेगरी 12): यह पोस्ट विज्ञापन संख्या 04/2026 के अंतर्गत है, इसके लिए भी शारीरिक मापतौल टेस्ट पास करने वाले छात्रों के रोल नंबर आधिकारिक पीडीएफ में दिए गए हैं.
आयोग द्वारा PMT में भाग लेकर निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाने वाले छात्रों की सूची भी Annexure-B में संलग्न की गई है. जबकि PST का विस्तृत शेड्यूल Annexure-A में है.
रजिस्ट्रेशन नंबर और PST शेड्यूल जांच: छात्रों को आधिकारिक नोटिस में अपना नाम और परीक्षा तिथि की जांच के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर होमपेज पर जाकर पब्लिक नोटिस या रिजल्ट्स सेक्शन पर क्लिक करें. यहां विज्ञापन संख्या 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के अनुसार विभिन्न पदों के पीएसटी लिए लिंक को खोलकर पीडीएफ को डाउनलोड करना है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद योग्य छात्रों की सूची में होने पर Annexure-A में निर्धारित तिथि और रिपोर्टिंग समय की जांच करें.
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