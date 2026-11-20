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हरियाणा वन विभाग भर्ती: HSSC ने घोषित किया PMT परिणाम, 23 नवंबर से फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट

HSSC PMT Result 2026 ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने गुरुवार को नोटिस नंबर 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए पीएमटी (Physical Measurement Test) का नतीजा और पीएसटी (Physical Screening Test) शेड्यूल जारी कर दिया है.

पीएसटी की शुरुआत 23 नवंबर से: एचएसएससी ने वन विभाग में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड की घोषणा की है. आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार नोटिस नंबर 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत शारीरिक मापतौल टेस्ट (पीएमटी) में पास हुए छात्रों की लिस्ट जारी की गई है. साथ ही शारीरिक मापतौल (पीएसटी) की शुरुआत 23 नवंबर 2026 से शुरू की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने छात्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर सकते हैं और नतीजा भी डाउनलोड कर सकते हैं.