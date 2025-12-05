HSSC ने जारी किया हरियाणा CET 2025 ग्रुप C का रिजल्ट, वेबसाइट पर बढ़ा ट्रैफिक, OTP न मिलने से स्टूडेंट्स परेशान
हरियाणा HSSC ने CET 2025 ग्रुप C का रिजल्ट जारी कर दिया है. अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें
Published : December 5, 2025 at 9:00 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा CET 2025 ग्रुप C परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि, "अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद से ही पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है."
OTP न मिलने से अभ्यर्थी परेशान: रिजल्ट देखने के दौरान अभ्यर्थियों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OTP न आने की समस्या सबसे अधिक रिपोर्ट हो रही है, जिससे अभ्यर्थियों को लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है. आयोग ने बताया कि ट्रैफिक अधिक होने से OTP देरी से मिल रहा है, ऐसे में उम्मीदवारों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है.
आप सभी अभ्यर्थियों को सहर्ष सूचित किया जा रहा है कि सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकतें हैं।— Himmat Singh (@advhimmatsingh) December 4, 2025
रिजल्ट देखने की प्रक्रिया और जरूरी स्टेप्स: अभ्यर्थियों को अपना परिणाम देखने के लिए cet2025groupc.hryssc.com पर जाना होगा. यहां लॉगिन के लिए CET रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ वह पासवर्ड दर्ज करना होगा, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय या आवेदन भरते समय इस्तेमाल किया गया था. पासवर्ड भूलने की स्थिति में फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प के माध्यम से नया पासवर्ड सेट किया जा सकता है.यदि OTP मोबाइल पर नहीं मिलता, तो उम्मीदवार ईमेल पर OTP प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं.
स्कोरकार्ड भी उपलब्ध: HSSC ने परीक्षा का परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, इसके साथ ही अभ्यर्थी अपने अकाउंट में लॉगिन कर व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, हरियाणा CET ग्रुप C परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2025 को राज्य के 1350 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 13.47 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे.
अगले चरण में मेरिट लिस्ट और दस्तावेज जांच: रिजल्ट जारी होने के बाद अब आयोग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा. इसमें CET स्कोर, कैटेगरी रिजर्वेशन और पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को शामिल किया जाएगा. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और उसके बाद मेडिकल जांच से गुजरना होगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले तीन साल तक हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए आवेदन करने के पात्र रहेंगे.
