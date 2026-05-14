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सिरसा में MDMA ड्रग्स की एंट्री, HSNCB ने 25 लाख की सिंथेटिक ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार

मध्यप्रदेश से लाई गई थी ड्रग्स: पकड़ा गया आरोपी मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के दलौदा कस्बे का रहने वाला है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का बड़ा भाई ही इस ड्रग्स का सप्लायर है. आरोपी इस खेप को मध्यप्रदेश से लेकर हरियाणा पहुंचा था और आगे सप्लाई की तैयारी में था.

सिरसा: सिरसा में पहली बार रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली सिंथेटिक ड्रग MDMA पकड़ी गई है. हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) की सिरसा यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 61 ग्राम 61 मिलीग्राम MDMA ड्रग्स सहित गिरफ्तार किया है. बरामद ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

रेव पार्टियों में होता है इस्तेमाल: इस बारे में HSNCB सिरसा यूनिट इंचार्ज बनवारी लाल ने बताया कि, "इस तरह की ड्रग्स पहले गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों की रेव पार्टियों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसका नेटवर्क छोटे शहरों तक पहुंचने लगा है. सिरसा में पहली बार MDMA ड्रग्स पकड़ी गई है. बरामद मात्रा कमर्शियल कैटेगरी में आती है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक कीमत होती है."

9 दिन के रिमांड पर आरोपी: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से 9 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स की सप्लाई किसे दी जानी थी और इसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं.

पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे: HSNCB सिरसा यूनिट इंचार्ज बनवारी लाल ने कहा कि, "आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उम्मीद है कि इस मामले में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं."

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