कुरुक्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन विवाद पर बरसे HSGPC प्रधान झिंडा, पाकिस्तान में गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाने की कड़ी निंदा
पाकिस्तान में गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाने की HSGPC प्रधान ने कड़ी निंदा की.
Published : July 4, 2026 at 8:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा में मीडिया से बातचीत करते हुए दो बेहद संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने जहां एक ओर मीरी-पीरी अस्पताल के कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से वेतन न मिलने के लिए SGPC को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के हिस्से को गिराए जाने की घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया.
मीरी-पीरी अस्पताल का वेतन विवाद, SGPC अपनी जिम्मेदारी से न भागे: जगदीश सिंह झिंडा ने शाहाबाद स्थित मीरी-पीरी संस्थान के कर्मचारियों के वेतन संकट का पूरा ठीकरा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर फोड़ा. उन्होंने स्पष्ट किया कि "संस्थान के कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है." झिंडा ने कहा "कुछ महीने पहले माननीय अदालत ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन SGPC ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है, जिसकी अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को तय है. जब तक यह कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और हम संस्थान का पूर्ण रूप से टेकओवर नहीं कर लेते, तब तक कर्मचारियों के वेतन भुगतान की पूरी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी SGPC की ही बनती है."
अस्पताल के डॉक्टरों से मिलेः इस संकट के बीच उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों से भी मुलाकात की. झिंडा ने डॉक्टरों से अपील की कि "वे मानवता को सर्वोपरि रखते हुए मरीजों का इलाज प्रभावित न होने दें. साथ ही उन्होंने बताया कि इस विषय पर SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी से भी बातचीत हुई है और उम्मीद है कि कर्मचारियों के वेतन का जल्द ही कोई न कोई सकारात्मक समाधान निकाल लिया जाएगा."
पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारे को ढहाए जाने पर जताया रोष: बातचीत के दौरान HSGPC प्रधान ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के हिस्से को गिराए जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने इस कृत्य को सिख समुदाय की आस्था और अमूल्य विरासत पर सीधा प्रहार बताया. झिंडा ने कहा कि "इस कायराना हरकत से पूरे वैश्विक सिख समाज में भारी नाराजगी और रोष का माहौल है. भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच चिंताओं को और बढ़ाती हैं."
सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन: जगदीश सिंह झिंडा ने घोषणा की कि "इस गंभीर मामले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जल्द ही भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र और ज्ञापन सौंपेगी. इसके माध्यम से सरकार से मांग की जाएगी कि वह पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस मुद्दे को कड़ाई से उठाए, ताकि ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."