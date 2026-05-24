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HRTC वोल्वो बस ड्राइवर के साथ मारपीट, महिला समेत 4 गिरफ्तार

"मामले की जांच की जा रही है. घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों एवं तथ्यों की भी गहनता से जांच की जा रही है. कानून व्यवस्था भंग करने एवं सार्वजनिक सेवा से जुड़े कर्मियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शिमला पुलिस प्रतिबद्ध है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि रविवार सुबह एचआरटीसी वोल्वो बस दिल्ली से शिमला की ओर आ रही थी. कच्ची घाटी क्षेत्र में पहुंचने पर वोल्वो बस ड्राइवर ने एक एचआर नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक किया. जिसके बाद स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने बस को रुकवाया और बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की. ड्राइवर से इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई की वो लहूलुहान हो गया. घटना की सूचना मिलते ही शिमला पुलिस की टीम थाना बालूगंज से तुरंत मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया. जबकि दो को बाद में गिरफ्तार किया गया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह एचआरटीसी वोल्वो बस के ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. ये विवाद बस द्वारा ओवरटेक लेने पर हुआ, जिसके बाद अन्य गाड़ी में सवार युवकों द्वारा ड्राइवर से मारपीट की गई और उसे लहूलुहान कर दिया गया. एसपी गौरव सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पंचकूला के रहने वाले हैं आरोपी

एसपी शिमला ने बताया कि आरोपियों की पहचान पंकज (उम्र 33 साल) निवासी पंचकूला, विलास कुमार (उम्र 22 साल) निवासी पंचकूला, विक्की कुमार निवासी पंचकूला और विक्की की पत्नी प्रतिभा निवासी पंचकूला के रूप में हुई है. चारों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं. घटना को लेकर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इन चारों में से पंकज और विलास को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन विक्की और उसकी पत्नी प्रतिभा मौके से ठियोग की ओर फरार हो गए थे. ठियोग पुलिस की टीम द्वारा दोनों को डिटेन करके थाना बालूगंज को सौंपा गया. जहां पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगामी जांच जारी है.

HRTC ड्राइवर-कंडक्टर संघ ने किया प्रदर्शन

वहीं, एचआरटीसी ड्राइवर के साथ हुई मारपीट के बाद एचआरटीसी कर्मचारी भड़क गए हैं. उन्होंने आज 12 बजे से ओल्ड बस स्टैंड में सभी बसें रोक दी हैं. एचआरटीसी ड्राइवर-कंडक्टर संघ ने पूरे हिमाचल में एचआरटीसी बस को रोकने का आह्वान कर दिया है. एचआरटीसी ड्राइवर-कंडक्टर संघ के अध्यक्ष मानसिंह ने ओल्ड बस स्टैंड में सभी बस रुकवा दी. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार एचआरटीसी ड्राइवरों के साथ मारपीट के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.